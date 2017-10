Carles Puigdemont ha asegurado este martes que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre “son un reto” aunque ha insinuado también que su partido las presentará en clave de un plebiscito sobre la independencia.

“Hoy desde aquí planteo una pregunta: vamos a respetar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, como siempre hemos hecho. Pero quiero plantear una pregunta al Gobierno español, ¿van a hacer lo mismo? Quiero un compromiso claro del Estado”, ha advertido, en una conferencia de prensa desde Bruselas.

“Las elecciones del 21 de diciembre son un reto en el que vamos a participar”, ha dicho.

Puigdemont, que se sigue considerando presidente de la Generalitat, ha descartado además su intención de pedir asilo político en Bélgica, pero no ha puesto fecha a su regreso a España, pese a la querella por rebelión que pesa sobre él y los miembros de su gobierno.

El expresident ha asegurado que no piensa eludir a la Justicia, pero también ha insistido en que no volverá hasta que no tenga “unas garantías”. El anuncio se produce tras la negativa de Bélgica a conceder asilo al político independentista.

“Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata”, ha asegurado. No obstante, ha descartado fijar una fecha para ese regreso.

El independentista ha considerado que la actuación del Gobierno español no le ha dejado “otra opción” que desplazarse a Bruselas, “corazón de Europa”, “para actuar con libertad y seguridad”.