Noticias de hoy en España, martes, 31 de octubre de 2017

Puigdemont utilizó la vía del PNV para reclamar su inmunidad penal. Pero no fue lo único que pidió. Utilizó la misma vía para reclamar que su dinero no fuese tocado. Y para ello exigió, también, la garantía de inmunidad patrimonial.

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, pedirá el ingreso en prisión de Puigdemont si no regresa de Bélgica. Tras presentar este lunes las querella por rebelión, sedición y otros delitos contra el expresident de la Generalitat, el Govern y el Parlament, la Fiscalía ha pedido que se curse urgentemente la comparecencia de los querellados. De no acudir el día fijado, que podría ser este viernes o la semana que viene, Maza pediría el ingreso en prisión de todos los que no comparezcan.