El PSOE ha evitado entrar a valorar la querella interpuesta este lunes por la Fiscalía General del Estado contra el ya expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, el resto de los recién cesados consellers y miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña por los delitos de rebelión, sedición, malversación y delitos conexos ante la Audiencia Nacional.

El portavoz socialista, Oscar Puente, se ha limitado a señalar en la sede del partido en Ferraz que “no valoran decisiones judiciales”. Palabras de Puente al término de la rueda de prensa en el cuartel general del PSOE mientras seguía reunida la Comisión Ejecutiva para analizar la situación en Cataluña.

El número 3 de Pedro Sánchez se pronunciaba así nada más conocerse que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había formalizado la presentación de dos querellas por los delitos citados ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, contra los políticos responsables de la declaración de independencia de Cataluña del pasado viernes, que ha desembocado en la intervención de la autonomía por parte del Gobierno.

Según el dirigente socialista,” en un Estado de Derecho las decisiones de la Justicia están sometidas a la jurisdicción y el PSOE, ni cuando le gustan ni cuando no, se va a pronunciar sobre decisiones judiciales”.

El PSOE pide “hacer pedagogía”

“A los políticos no nos corresponde en un Estado de Derecho hacer las calificaciones jurídicas, y serán fiscales y jueces los que digan si ha habido comportamientos delictivos”, ha dicho el portavoz del PSOE, que además ha pedido “hacer pedagogía, y evitar hablar de presos políticos”, como se ha hecho a partir de la encarcelación de los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, por parte de los partidos separatistas catalanes y de Podemos.

Una posición, la de no entrar en la decisión del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que han reafirmado fuentes socialistas “no sólo porque no se valore una decisión de la Justicia, que es muy sano, sino porque si luego el juez no viera delitos, es competencia de la Justicia ” además de recordar que “la juez que metió control en la cárcel a ‘los Jordis’ luego dejó a en libertad al Jefe de los Mossos d ´Esquadra, Josep Lluís Trapero, es un ejemplo y hay que respetar”, aseguran.