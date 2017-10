10:03 En unos minutos comenzará el Pleno del Senado que aprobará la aplicación del artículo 155 a Cataluña. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defenderá las medidas.

09:54 Sobre la “Potestad disciplinaria y traslado de culpa al Ministerio Fiscal”

Se añade la no necesidad de recurrir a “informes previos sobre los expedientes disciplinarios”. “El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente Acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación”.

09:52. Igualmente, el nuevo texto faculta al Gobierno para llevar a cabo las modificaciones de los departamentos, estructuras orgánicas y de los organismos, entes o entidades vinculadas o dependientes de la Generalitat de Cataluña. La resolución del Consejo de Ministros solo contemplaba que esto correspondería a los “órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación en sustitución de aquellos”.

09:43. Esta será la resolución que, finalmente, se presentará para su aprobación en el Senado. En ella, se incluye la enmienda del PSOE en la que insta a “llevar a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen”.

09:33. A esta sesión tampoco acudirá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien se le ofreció un cara a cara con Mariano Rajoy. Ha optado por mantener el desafío y cargar de razones a los ponentes que en unos minutos van a defender la pertinencia del 155. Este jueves, por unas horas, se pensó que la situación era reversible.

09:30. El Senado autoriza hoy definitivamente al Gobierno para que aplique las medidas previstas en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución. Bastaría con los votos del Grupo Popular en la Cámara Alta -dispone de mayoría absoluta-, pero contará con bastantes más apoyos, principalmente el del PSOE, primer partido de la oposición.

22:00 El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, ha presentado su dimisión la noche de este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,según fuentes de la Conselleria. Lo ha hecho después de que Puigdemont anunciara que no convoca elecciones en Cataluña y que deja en manos del Parlament cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

21:37. El plazo para presentar votos particulares a las medidas del Gobierno en Cataluña y propuestas al amparo del artículo 155 de la Constitución se ha ampliado hasta que mañana, viernes, sean votadas por el pleno del Senado. Así lo ha decidido la Junta de Portavoces del Senado. El portavoz del grupo popular, José Manuel Barreiro, ha explicado que con esta decisión se pretende facilitar la negociación de los votos particulares que puedan presentar los grupos parlamentarios. Inicialmente, el límite para presentar estas enmiendas estaba fijado a las nueve y media de mañana.

21:35. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defenderá mañana ante el pleno del Senado las medidas propuestas por el Ejecutivo para la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución. El Ejecutivo ha confirmado la presencia de Rajoy en esa sesión plenaria, que comenzará a las diez de la mañana y a la que está previsto que asista el resto de miembros del Ejecutivo.

21:30. El PP rechaza otra enmienda del PSOE que abogaba por suspender la aplicación del artículo 155 si hay elecciones.

21:25. El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, también ha expresado su rechazo a la enmienda introducida hoy en la Cámara alta en favor de una “aplicación gradual” del artículo 155 en Cataluña porque “en vez de matarte a golpes, te mata a pellizcos”. Ha criticado que el PP no haya tenido “ningún interés” en escuchar en el Senado las explicaciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como no se ha permitido la intervención ante la comisión del delegado del Gobierno catalán en Madrid.

21:20. Las medidas derivadas de la activación del artículo 155 podrán entrar en vigor a partir del sábado, cuando se publiquen en el BOE.

21:13 El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha denunciado este jueves que la aplicación del artículo 155 estaba decidida “desde hace meses” por el Gobierno y solo les faltaba “la complicidad” del PSOE, y se ha mostrado escéptico con las enmiendas presentadas por los socialistas. En declaraciones a periodistas tras la comisión conjunta del 155 en el Senado, Cleries ha señalado que en las filas de su partido no tienen “ninguna expectativa” puesta en las enmiendas socialistas, a las que ha tildado de “tibias”.

21:11. Resultado final de la votación de la enmienda: La comisión conjunta del Senado sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña ha aprobado por 22 votos a favor y cinco en contra las medidas planteadas por el Gobierno con una modificación propuesta por el PSOE y aceptada por el PP para que sean aplicadas de forma “proporcionada y responsable”.

20:57. De todas las presentadas solo se ha incorporado al texto esta enmienda, que también permitirá la supresión de las medidas “si cesasen las causas que lo motivan”.

20:54. La comisión del Senado acuerda introducir en la propuesta de la aplicación del 155 una enmienda socialista en favor de la “aplicación gradual” planteada por el Ejecutivo para que las medidas se puedan ir revisando según los acontecimientos.

20:45. En este instante se votan las enmiendas entre el PSOE y el PP. El Partido Socialista pide la aplicación gradual del 155 revisable.

20:40. Se va a votar el texto definitivo con las enmiendas del PSOE.

20:20. Pío García Escudero no permite replicar al PDeCat y suspende la sesión para analizar las modificaciones.

20: 18. Berreiro: “No equivoquemos el fin del debate. No traslademos a la opinión pública algo que no es. Este es un debate por la defensa de Cataluña”.

20:15. Barreiro afirma sobre la Constitución que “ustedes y yo cobramos en base a la Constitución porque hay un requisito para obtener la condición de senador que es acatar la Constitución. Que quiere decir que ustedes y nosotros adquirimos una obligación, y si no estamos dispuestos a adquirirla en obligación tendríamos que irnos”.

20:13. Barreiro: “Acuden al Tribunal constitucional, y cuando se pronuncia no les sirve. ¿Cuando les da la razón a ustedes sí vale?”.

20:12. Barreiro: “Es rigurosamente falso que no se hubiese podido dar un debate entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña”.

20:10. Barreiro: “Puigdemont no ha estado porque tiene temor a debatir en los marcos constitucionales y legales”.

20:08. Barreiro dice que “este país lleva desde el 78 dialogando todos los días. Lo que echamos en falta en ese proceso de diálogo es que no lo hubiese aceptado el presidente del Gobierno de Cataluña”.

20:06. Barreiro: “Nos parece bien que ustedes defiendan una posición, simplemente les hemos hecho un matiz, ¿cuál es el problema en que se haga con respeto a la ley?”.

20:05. Barreiro: “El problema es que no admiten ninguna opinión distinta a la que ustedes defienden”.

20:03. Tiene la palabra el senador popular José Manuel Barreiro: “Hoy hemos visto los mejores ejemplos de los independentistas de la exclusión. Ustedes se han convertido en los únicos que tienen la capacidad de decir “catalanes buenos” o “catalanes malos”.

20:02. Gil cree que “tarde o temprano se impondrá el entendimiento”, y vuelve a abogar por la reforma constitucional que piden los socialistas.

20:00. Gil dice a Podemos que no se puede ser separatista y de izquierdas y que “no les gustaba el referéndum ilegal y pidieron participar en él”, porque cree que ahora “solo se puede estar dentro o fuera de la Constitución”.

19:58. Gil: “Ustedes cuando hablan de derecho a decidir hablan de derecho de autodeterminación que no es aplicable a un país democrático en el que se encuentra Cataluña”.

19:56. Gil: “Nunca mientras los socialistas gobernamos estuvo en peligro la unidad de España. Vamos a exigirle al PP que exijan los errores cometidos. Mirar par otro lado no ha servido al independentismo. Sería un gesto de humildad que el gobierno lo reconociese”.

19:54. Gil: “No es lo mismo un sistema de solidaridad de 46 millones de personas que de 7. Hay cuestiones que las fronteras impiden por muy rica que sea la independencia que en este caso no lo es”.

19:51. Ander Gil afirma que “todos los territorios han respaldado el principio de solidaridad, que ustedes quieren romper, y está muy feo que ustedes no ejemplifiquen con su comportamiento la importancia de ser solidarios”.

19:48. Gil: “Las mentiras en boca de los independentistas son de toda índole. Hay dos que rozan el delirio: “viven a nuestra costa”. Cuenten a los ciudadanos que existe un sistema fiscal en el que pagan más los que más rentas tienen. “España nos roba”. ¿Por qué no cuentan ustedes que unos catalanes muy catalanes pero muy corruptos les han robado de verdad a sus compatriotas catalanes el 3% de su sudor diario?”.

19:46. Sube al estrado de nuevo el senador socialista Ander Gil del PSOE. Acusa a los independentistas de victimismo: “Cataluña no es Eslovenia. No está sometida a un pueblo opresor. Puigdemont no es Simón Bolívar ni Junqueras es el Che Guevara”.

19:45. Guardingo: “Hay que constitucionalizar el país de países que somos”.

19:43. Guardingo: “En España es necesario otro Gobierno que aporte soluciones. En España hay naciones, y Cataluña es indudablemente una nación, por tanto el Estado debe ser plurinacional”.

19:42. Guardingo: “El PP es el tapón que impide que pueda haber una solución. políticamente no tiene nada que ofrecer porque su proyecto de España hunde España”.

19:41. Guardingo: “Argumentan que la Constitución no les permite negociar un referéndum. La Constitución debería ser una solución”.

19:40. Guardingo: “Queremos un referéndum que de verdad conozca la voluntad el pueblo de Cataluña y del que empezar a trabajar porque no hay otra solución pacífica que el referéndum acordado”.

19:38. Guardingo: “El cuanto peor mejor nunca funciona. Nos encontramos en una situación que parece que le va muy al presidente del Gobierno y a otros, porque unos se tapan el 3% y otros la Gürtel”.

19:36. Guardingo dice que el Gobierno central y el catalán están dejando “el país hecho unos zorros”.

19:34. Guardingo: “El Gobierno ha iniciado el trámite del 155 porque Puigdemont ha declarado la independencia. Y Puigdemont va a declarar la independencia porque se ha activado el 155”.

19:32. Interviene Óscar Guardingo, de Unidos Podemos: “Me gustaría dirigirme a una ciudadanía española y catalana preocupada desde la única fuerza política estatal que defiende la unidad de España desde su pluralidad”.

19:30. Estradé: “Todo lo que dicen sobre el daño económico que ha causado el independentismo es falso”.

19:28. Estradé: “Ustedes rompieron el pacto constitucional que dice que Cataluña no puede imponer un texto ni ustedes pueden imponer un Estatuto a sus ciudadanos”.

19:25. Estradé: “El 155 no es la herramienta adecuada para afrontar un conflicto de soberanías como el que existe entre Cataluña y España”.

19:23. Estradé: “Quieren llenar las cárceles españolas de ciudadanos honrados para convertirlos en presos políticos como ha ocurrido con el señor Sánchez y el señor Cuixart”.

19:20. Estradé dice que se oponen a “este artículo” por razones históricas: “La Generalitat tiene 700 años. Hay 130 presidentes, y por lo tanto ha habido muchos menos reyes de España”.

19:18. Estradé: “Si esto ocurre, Cataluña pasará a ser un territorio ocupado, una auténtica colonia”.

19:16. Toma la palabra Miquel Ángel Estradé, de ERC: “Si el PP con la colaboración entusiasta de Ciudadanos y el PSOE aplica el 155, va a perpetrar la mayor fechoría de la Historia española y un error colosal de consecuencias imprevisibles”.

19:12. Bildarratz le dice al Ejecutivo de Rajoy que debe tratar las aspiración a la independencia como una aspiración legítima y abrir un negociación de buena fe.

19:11. Bildarratz acusa al Gobierno: “Ustedes quieren hacerse con todo el poder en Cataluña: poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y eso es ilegal e inconstitucional”.

19:09. Bildarratz pide “un momento de reflexión y un ejercicio de realismo. Se pueden adoptar medidas drásticas o no tan drásticas. Es importante aceptar la realidad cuál es”.

19.07. Bildarratz recuerda la Declaración de Barcelona de 1998: “Sigue vigente, ni entonces ni ahora se ha terminado de definir el modelo de Estado de España, no se ha atendido la construcción europea con respeto a los pueblos y no se escucha el sentimiento de al menos parte de los pueblos vasco y catalán”.

19:03. Vuelve a intervenir Jokin Bildarratz, del PNV.

19:02. Cleries: “No vengan a robarnos nuestra democracia, respeten nuestro derecho a decidir como nación, retiren el 155, pero hagan lo que hagan, nos mantendremos siempre fieles al servicio del pueblo, y por si no lo saben, es Cataluña”.

19:00. Cleries: “Ni este Senado ni el Gobierno de España pueden pasar por encima de la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Nunca será el president el señor Rajoy por mucho que lo quiera usurpar”.

18:57. Cleries: “Lo que el nacionalismo español no ha ganado en las urnas en Cataluña nos lo quieren imponer con el 155”.

18:54. Cleries: “Hablan mucho del pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre, quienes impidieron el debate fueron el PP, el PSOE y Ciudadanos”. Sobre el 1-O: “Nos vinieron a pegar a personas indefensas y esto no se lo perdonaremos nunca”.

18:53. Cleries: “En Cataluña se educa en el civismo y el amor a la lengua catalana, la española, y otras como pueden ser la francesa o la inglesa”.

18:51. Cleries acusa al Gobierno de “conspirar junto a la Fiscalía” y “provocar más de un millar de heridos” el 1-O”.

18:50. Cleries: “Hemos podido comprobar como muchos han descubierto estos días esta Cámara, y esto constata el fracaso del modelo autonómico. Con todo lo que ha venido sucediendo es imposible que una nación se quede impasible cuando es atacada su libertad”.

18:49. Pío García Escudero anuncia que la vicepresidenta ha tenido que abandonar el pleno porque no se encontraba bien. Toma la palabra de nuevo Josep Lluís Cleries, del PDeCat.

18:48. Yanguas: “En la Democracia hay reglas, y saltárselas no lleva a buen puerto. UPN está por la legalidad y la justicia, de la mano del gobierno de España”.

18:46. Yanguas: “El Estado de Derecho debe convencer a todos los españoles. Hoy, después de estos discursos, quiero pensar que esto no es el final de nada, sino el principio de una nueva etapa. España debemos construirla entre todos. Le pido al señor Puigdemont que utilice a los senadores de su partido en esta casa, tienen un alto nivel, son personas honestas. Aquí es donde se puede llegar a acuerdos”.

18:44. Yanguas califica de “auténtica catástrofe” el éxodo de empresas de Cataluña, pero reivindica que “en este proceso no haya vencedores ni vencidos”.

18:43. Yanguas: “El president Puigdemont tenía que haber comparecido en esta Cámara. ha decidido no venir, sus razones tendrá, aunque no comparto ese portazo que nos ha dado al Senado. Es muy difícil dialogar con alguien que está fuera de la ley”.

18:41. Yanguas: “El 155 no es una venganza ni un ajuste de cuentas, trata de devolver a la comunidad autónoma a la legalidad”.

18:39. Habla Francisco Javier Yanguas, de UPN: “Hay un territorio que es Cataluña en el que sus autoridades quieren separarse de España y para eso no han dudado en saltarse la ley contra informes de sus propios letrados”.

18:38. Guardingo: “Nadie en las televisiones gubernamentales le puede dar ejemplo a TV3”.

18:37. Guardingo: “La castración de las funciones del parlament. ¿El problema es el Govern pero el Parlament no puede elegir otro Govern?

18:35. Guardingo: “Vamos a suponer que el Estado español no es el único que cree que se ha declarado la independencia”.

18:33. Guardingo: “Esto se parece muchísimo al pleno del 6 y 7 de septiembre (en el Parlament)”.

18:32. Guardingo: “Queremos constituir en el Estado español lo que es una realidad en España: es un país de países”.

18:30 Interviene Óscar Guardingo, de Unidos Podemos: “Vicepresidenta cuídese la voz porque es importante para el diálogo”.

18:29. Estradé: “Ustedes han dicho que los maestros adoctrinan y persiguen el castellano, y eso es insulto a miles de docentes que nunca se lo perdonarán”.

18:28. Estradé: “Si quieren encontrar a los fascistas o a los nazis en Cataluña, los pueden encontrar manifestándose contra ustedes”.

18:27. Estradé: “Los Estados necesitan que los reconozcan, las naciones no”.

18:25:. Estradé: “Quieren culminar una ofensiva contra el catalanismo que es mayoritario y destruir los grandes consensos que se han construido desde el catalanismo para sembrar la confusión y el caos e imponerse como la minoría que son en Cataluña, en una ofensiva de la División Azul mediática.”

18:22. Turno para Miquel Ángel Estradé, de ERC: “Hoy se va a liquidar el autogobierno de Cataluña. ERC ha sido, es y será siempre fiel al mandato del pueblo de Cataluña, y en este momento el único mandato vigente es el que deriva de las urnas del 27 de septiembre y del 1 de octubre que se tuvieron que defender heroicamente porque la represión fue brutal”:

18:20. Bildarratz: “La proporcionalidad entre las medidas propuestas y la situación de hecho es una desproporción”.

18:18. Bildarratz: “Destituir al president y a los consellers va en contra del sentido común. Han suspendido la autonomía de la primera a la última letra”.

18:16. Bildarratz: “Enséñenme un solo documento donde diga que se ha declarado la independencia. Lo que ustedes habían adoptado es una decisión previa para poder aplicar el 155. Porque en el 2015, lo que hicieron de una manera unilateral fue aprobar la modificación orgánica del Tribunal Constitucional para aplicarla en estos momentos”.

18:13. Bildarratz: “Les guste o no, Cataluña no es solo una comunidad autónoma, Euskadi no es una comunidad autónoma, porque son un pueblo. Y ese significado de pueblo, tanto en cuanto no acepten esta realidad, es desconocer por dónde puede ir una solución”.

18:11. Habla Jokin Bildarratz, del PNV: “Ustedes ya han puesto el 155 en marcha, lo que le pido en estos momentos es que toda la acción de su Gobierno vaya dirigida en la búsqueda del acuerdo”.

18:10. El senador del PDeCat pide la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart,a los que define como “presos políticos del Estado español”.

18:09. Cleries: “Hoy ustedes resucitan el espíritu de Fraga, que es el espíritu del franquismo”.

18:07. Cleries: “Dar instrucciones no puede significar intervenir el presupuesto de la Generalitat. Esto señorías, es un golpe de Estado del Gobierno español, del PP, del PSOE y de Ciudadanos contra las instituciones democráticas de Cataluña”.

18:05. Sube al estrado Josep Lluís Cleries, del PDeCat, que define la jornada como un “día triste”: “Viendo el trato que han dado al representante de la Generalitat, mejor que el president no haya venido”.

18:03. Barreiro: “¿Por qué hacemos esto? Porque creemos en España y creemos en Cataluña y no somos capaces de entender una España sin Cataluña ni una Cataluña sin España”.

18:02. Barreiro: “Esta propuesta es leal con España y con Cataluña. Se ajusta a Derecho porque el 155 es un mecanismo legal”.

18:00. Barreiro: “Claro que España quiere a Cataluña. Lo que el conjunto de España quiere es una Cataluña libre, no una Cataluña amordazada”.

17:59. Barreiro: “Han fracturado a la sociedad catalana, han pretendido romper España y al final lo que han conseguido es romper la convivencia en Cataluña. tenemos la obligación de evitarlo, por eso expreso el compromiso con el Gobierno, una expresión de valentía y de lealtad. Vamos a estar ahí porque no podríamos estar en otro sitio. No se puede permitir que esta situación continúe”.

17:57. Barreiro: “En Cataluña estamos viendo un Gobierno que está amordazando al Parlamento”.

17:55. Barreiro: “Este es un ejercicio de lealtad con el país, todas las senadoras y todos los senadores estamos aquí entre otras razones porque hemos acatado la Constitución, porque desde una tribuna similar a esta hemos acatado la Constitución. Y acatar la Constitución no es una simple palabra, significa cumplirla y hacerla cumplir”.

17:53: Barreiro: “Quizá estos sean los momentos más complejos que se han vivido en la Historia de España”.

17:51. Interviene el senador popular José Manuel Barreiro: “Nunca se había dado esta situación en nuestro país. Es difícil de explicar en el entorno internacional, que alguien pueda entender una falta de lealtad como la que se está dando al Estado de Derecho y al conjunto de la sociedad”.

17:49. Gil: “La mayoría de la sociedad en Cataluña estará a la altura”.

17:48. Gil: “Presentamos una última salida antes de caer al precipicio”.

17:46 El PSOE se desmarca del PP: “Estamos con la Constitución, no con el Gobierno”. Exige también que no se intervengan los medios públicos catalanes: “Deben depender del Parlamento”.

17:40. Sube al estrado el senador socialista Ander Gil García: “No tiene credibilidad quien pide diálogo y cuando se le ofrece, lo desprecia”.

17:38. Pide el apoyo del Senado: “Vamos a trabajar para que todos nos sintamos partícipes y miembros de este proyecto de futuro en el mundo y en Europa que es España, que nuestra Democracia, y que nadie pueda debilitarla”.

17:35. Sáenz de Santamaría: “Con estas medidas los españoles no retroceden en el modelo de descentralización. De lo que estamos hablando aquí no es de ideas, todas pueden defenderse en Democracia, y no he visto que trajeran a esta Cámara una propuesta de reforma de la Constitución. De lo que hablamos aquí es de principios, de respeto, de libertad, de convivencia”.

17:32. Sáenz de Santamaría: “Desde el pasado sábado no ha pasado nada relevante, solo ha habido ruido. Y no lo ha provocado este Gobierno que está en su sitio. Los objetivos del acuerdo que hemos remitido a esta Cámara pueden resumirse en cuatro: Primero, recuperar la legalidad, segundo, recuperar la convivencia, tercero, preservar la recuperación económica, el empleo y la tranquilidad de las familias y cuarto, celebrar elecciones en un escenario de normalidad política”.

17:29. La vicepresidenta: “El artículo 155 se concibió como un mecanismo excepcional, pero tan legítimo como toda nuestra Constitución”.

17:28. Soraya Sáenz de Santamaría: “En contra de sus promesas, no han traído la tierra prometida y no han encontrado ningún apoyo en ningún rincón de la tierra, solo han comprado su relato radicales de todo signo y de toda condición”.

17:25. La número dos del Gobierno enumera los daños causados a la economía catalana: “Esa Cataluña que quieren los secesionistas muestra ya su verdadera cara”, y añade que: “En contra de lo que defendían los promotores sí se van las empresas, sí se van los bancos”.

17:24. La vicepresidenta dice que “los independentistas hicieron saltar por los aires la Constitución y es Estatuto de Autonomía”. Cree que “convirtieron el Parlament en un mero instrumento del independentismo”.

17:22. Sáenz de Santamaría: “Los independentistas han dejado claro en muchas ocasiones que no estaban dispuestos a dialogar”. Recuerda que tras ser invitado al parlamento, Puigdemont “nunca vino. Y no será porque no se le han dado facilidades. No le han faltado oportunidades. Lo que ha hecho ha sido faltar a cada una de las citas”.

17:21. Sáenz de Santamaría: “El presidente del Gobierno se ha reunido con los representantes de la Generalitat más que con los de cualquier otra comunidad”.

17:19. La vicepresidenta repasa las actuaciones del ex presidente de la Generalitat Artur Mas: “Frente a una crisis que exigía esfuerzos y sacrificios decidió sacrificar la convivencia en Cataluña”.

17:18. Sáenz de Santamaría: “El viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno”.

17:16. Sube al estrado Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. Explica que el Gobierno quiere “proteger en interés de España y de todos los catalanes”.

17:14. La senadora confirma que los partidos nacionalistas y Podemos han votado contra el informe de la ponencia.

17:12. San Damián anuncia que se ha acordado el cese del presidente, del vicepresidente y de los consejeros de la Generalitat de Cataluña.

17:10. San Damián destaca el “grave incumplimiento” de las obligaciones de la Generalitat.

17:08. La senadora popular Clara San Damián, de la comisión encargada de dar forma a la propuesta, interviene en primer lugar.

17:03. Pío García Escudero abre la sesión

17:00. Báñez, Nadal, de la Serna y Catalá acuden al pleno.

16:58. Senadores y medios gráficos llenan el hemiciclo. El presidente de la Cámara, Pío García Escudero, ya está sentado en su sitio.

16:53. El delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, no podrá defender hoy en el Senado las alegaciones de la Generalitat catalana, tal y como había pedido el president Carles Puigdemont, según ha acordado esa tarde la mesa y portavoces de la comisión que tramita la aplicación del 155. Fuentes parlamentarias han explicado que la mayoría del PP entiende que Puigdemont debería haber defendido las alegaciones personalmente en la comisión creada “ad hoc” o que debería haber designado a algún miembro de su Govern para hacerlo en su lugar.

16:44. El PP ha aceptado la propuesta del PSOE de aplicar gradualmente las medidas del artículo 155, pero no acepta por el momento la paralización en el caso solo de que se convoquen elecciones autonómicas. En el partido de Mariano Rajoy se insiste esta tarde en que se sigue adelante con la tramitación del 155 en el Senado y que así se hará hasta que tengan la convicción de que se restaura la legalidad en Cataluña.

16:25. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la ex ministra socialista Carmen Calvo, negociadora con el Gobierno del 155, acuden esta tarde al Senado como muestra de apoyo a los senadores de su grupo. Fuentes del PSOE han confirmado que Calvo lleva todo el día “en contacto y hablando” con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien comparecerá en la comisión prevista para las 17.00, con el fin de defender las medidas del Gobierno.

16:13. Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va a pedir que se suspenda la aplicación del artículo 155 por la ‘inseguridad jurídica’ que, a su juicio, caracteriza todo el proceso en Cataluña, y la ‘limitación total’ del derecho de participación de la oposición.

13:19. A pesar de que el artículo 155 se aprobara en el Senado el Gobierno decidirá si lo aplica de inmediato. Según fuentes del Ejecutivo y el Grupo Popular se explica que el Gobierno puede guardarse el artículo 155 “en la recámara”, dejándolo en suspenso.

11:11. El Senado ha recibido in extremis el burofax con las alegaciones de la Generalitat de Cataluña a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tanto es así que la admisión -según el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO- ha quedado registrada a las 10:03 horas de hoy, tres minutos por encima del plazo. Aún así, el Senado las ha admitido.

10:40. La Cámara Alta se ha precipitado: sí han llegado las alegaciones del Govern. Por burofax e ‘in extremis’.

10:22. El Senado confirma que la Generalitat no ha presentado ninguna alegación al 155 por escrito. Tenía la posibilidad de hacerlo hasta las 10:00 horas y la ha desperdiciado.

10:07. Desde hace unas horas, gran cantidad de mossos blindan la plaza de Sant Jaume, donde se encuentra la Generalitat, con una orden clara.

09:32. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalmente no acudirá al Senado para exponer su posición contraria a la puesta en marcha de ese precepto constitucional. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, le había ofrecido comparecer este jueves en comisión o el viernes ante el Pleno de la Cámara Alta, pero declinó las dos opciones.

09:28. Se prevé que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, sea quien tome la palabra este viernes ante el Pleno de la Cámara Alta.

09:25. La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, defenderá este jueves en el Senado a partir de las 17:00 horas la posición del Gobierno ante la aplicación del artículo 155 para hacer frente a la situación política abierta en Cataluña.