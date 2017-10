El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este viernes de que “lo que amenaza Cataluña no es el artículo 155 sino la actitud del Gobierno catalán”.

En su defensa a la tramitación de la medida, en el Senado, Rajoy ha arremetido con dureza contra las autoridades golpistas, a las que ha abroncado por su comportamiento, al margen de toda legalidad.

“Esto no es serio. Un gobernante no puede tratar así a la gente y ningún Gobierno puede asistir impertérrito como si aquí no hubiese pasado nada”, ha advertido, en una intervención rotunda y respaldada, en muchos momentos, por los aplausos del plenario.

Rajoy ha defendido que el Ejecutivo acude al Senado “cargado de razones” para tomar el control de Cataluña a partir de este mismo sábado. Así, ha considerado que “las medidas excepcionales solo deben adoptarse cuando no hay otro remedio posible”, como la actual. “Pudimos haberla puesto en marcha cuando nos lo demandaron muchos, cuando se aprobó la Ley del Referendum, de Transitoriedad… no lo hicimos entonces. Nos pareció que estábamos a tiempo para que las cosas volvieran a sus cauces normales, pero no fue así”, ha lamentado.

El jefe del Ejecutivo ha cargado contra la propuesta de mediación de Puigdemont, y ha ironizado con que el único diálogo al que se le invitó “fue sobre los términos y plazos de la independencia”.

“El diálogo tiene dos enemigos, el que maltrata las leyes, las ignora y las incumple y el que solo quiere escucharse a sí mismo”, ha ironizado. Asimismo, ha reprochado el rechazo del presidente catalán a acudir al Senado para defender sus tesis: “Yo hubiera venido aunque estuviera en inmensa minoría”, ha observado el presidente.

Rajoy ha destacado los cuatro objetivos que persigue con la aplicación del 155: volver a la legalidad, recuperar la confianza-“no será fácil”, ha reconocido-mantener los altos niveles de crecimiento y creación de empleo “seriamente perjudicados” por el desafío independentista y celebrar en elecciones “en una situación de normalidad institucional” y “cuanto antes”, ha destacado.

“Mi Gobierno ha solicitado la aplicación del 155 para restaurar la ley en una comunidad cuyos dirigentes han maltratado la ley”, ha dicho Rajoy, que ha pedido autorización al Pleno para ejecutar las medidas incluidas en el artículo, entre otras, la que permitirá destituir al Govern en pleno y vaciar de funciones al Parlamento catalán. El presidente ha considerado que “lo visto en Cataluña, no puede ser tomado en cuenta sin caer en la impiedad”.

Rajoy ha arremetido contra las “mentiras” de los dirigentes independentistas, a los que ha reprochado haber “embarcado a los ciudadanos en viajes imposibles a un aÍtaca que no existe”. “La realidad ignorada o manipulada siempre acaba preparando su venganza”, ha advertido.

Según el presidente del Gobierno estamos ante “un desafío de dimensiones inéditas”. “No es exclusivamente Cataluña lo que está sobre la mesa, es España entera”, ha concluido.