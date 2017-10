La Policía Nacional ya tiene en su poder las cajas con documentación de los Mossos d ´Esquadra que iban a ser destruidas esta mañana en la incineradora de San Adrián del Besós (Barcelona). Los agentes de la Policía Judicial, con petos y pasamontañas, han podido intervenir este mediodía la furgoneta en la que los mossos trasladaba documentación “sensible” de la Comisaría General de Información a la incineradora de la localidad tras entregar a la patrulla de mossos que transportaba los papeles la orden de la Audiencia Nacional. Los policías autonómicos han podido marcharse tras permanecer varias horas retenidos y a la espera de esa orden.

Una decena de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha permanecido desde poco antes de las diez de la mañana en los accesos de la empresa de reciclaje Tersa, junto a tres furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), y varios vehículos. Allí han esperado la llegada de la patrulla de los mossos y su vehículo, al que a su entrada han dado el alto, y donde se han producido “momentos de tensión”, según fuentes de ambos cuerpos policiales.

Mossos identificados y cacheados

Efectivos de la Policía Nacional de paisano, algunos con pasamontañas, han detenido y requerido a los mossos que transportaban los documentos su carga, y éstos han sido incluso cacheados. Los mossos han preguntado si lo hacían por una investigación policial y si tenían una orden judicial, que a continuación han solicitado se les entregara.

Según estas mismas fuentes los policías nacionales en ese momento no les han dado esa autorización, y los policías autonómicos catalanes han quedado a la espera de la orden de la Audiencia Nacional que permitía la actuación de la Policía Judicial. Orden que ha llegado horas después.

Fuentes de Mossos aseguran que la quema de documentos es un”procedimiento habitual, que se hace con archivos o fichas policiales que ya han sido informatizados, y que en formato de papel ocupan mucho espacio en las comisarías”. Y que entre el material retenido “hay documentos sobre la lucha antiterrorista”.

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha justificado la destrucción de papeles (que en este caso ha evitado la actuación de la Policía Judicial) justificando que “incluso nosotros tenemos una empresa contratada que hace este tipo de labor, se lleva la documentación inservible y la destruye”.

Entretanto, los alrededores de la plaza incineradora han permanecido acordonados durante tres horas, sin que la policía haya dejado entrar los camiones a las instalaciones de Tersa hasta levantar el operativo.

CNP y Mossos coinciden: “es muy grave”

La documentación intervenida, y que iba a ser destruida, proviene según ha podido saber OKDIARIO de la Comisaría General de Información, pero según fuentes de los Mossos se trata “desde papeles del área de recursos humanos y de gestiones laborales de los trabajadores del cuerpo hasta archivos de otro tipo como fichas, expedientes y diligencias policiales “. Desde la policía catalana se niega “cualquier relación con expedientes u operaciones realizadas con motivo del 1-O o en los días anteriores al referéndum”.

Esa es la versión oficial de la Dirección de los Mossos. No obstante, y según las informaciones que han llegado a este periódico tanto desde Mossos como desde la Policía Nacional, es que entre las cajas que iban a quemarse en la incineradora de San Adrián y cuyo contenido ya escruta la Policía “puede existir algún tipo de documentación comprometida para el Jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y sus mandos sobre el 1-O y el ‘procés’ por la independencia”, el mismo en el que ahora intenta Carles Puigdemont convocar elecciones en el último minuto.

El SPC, por boca de su portavoz, David Miquel, ha reconocido “la gravedad de lo ocurrido”, y ha lamentado “este nuevo conflicto porque todos, policías y mossos, están haciendo su trabajo, porque son dos cuerpos distintos con órdenes distintas“. Miquel, muy pendiente de los agentes retenidos, algunos afiliados al que es uno de los cinco sindicatos en que se articula esta Policía de más de 17.000 agentes, apunta a una solución para que no se repitan este tipo de situaciones: “las cúpulas deben hablar para que no se produzcan”.

Estas fuentes han explicado que la Policía Nacional sigue realizando en estos momentos las investigaciones pertinentes sobre la documentación entregada. No ha sido hasta la llegada de la orden del juez, poco después del mediodía, cuando los mossos se han avenido a poner a disposición de los investigadores esos papeles, de los que se negaban a desprenderse porque “no les constaba que la Policía Nacional estuviera actuando en calidad de policía judicial”, señalan fuentes del dispositivo.