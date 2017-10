El cura de Vigo defiende a los raperos acusados de enaltecer el terrorismo a los que acoge en su iglesia

OKDIARIO ha podido hablar con el párroco de la Iglesia del Cristo de la Victoria, en Vigo. El mismo cura que este martes saltaba a los medios tras conocerse que va a acoger en su parroquia a varios jóvenes raperos que serán juzgados a principios de noviembre por apología del terrorismo.

El propio sacerdote es consciente del revuelo que ha causado su decisión: “He visto que habéis publicado… algo”; aunque rechaza las informaciones: “Prefiero no decir nada, los datos, algunos los tenéis bien otros mal. Es una polémica que no tiene sentido”.

Para este párroco, “el planteamiento no es totalmente veraz”. Y justifica a uno de los raperos que van a ser juzgados: “He escuchado algunas letras, es un chico cuya familia ha estado en la parroquia desde siempre, desde muy niño estuvo aquí también uno de ellos. Al menos la obra de ese chico la conozco. No es un tema de cercanía ni de coincidencia ideológica, no se trata de eso”.

“No están condenados”

Cree el encargado de la Iglesia del Cristo de la Victoria que hace lo correcto porque “nadie está condenado por eso todavía, das por hecho lo que no ha ocurrido. Van a ser juzgados sí, pero no están condenados por esa razón todavía. Conociendo lo que conozco de este asunto, a pesar de la discrepancia ideológica, me parece desproporcionado el aparato legal que se ha lanzado sobre estos chicos”.

Preguntado acerca de si justifica las letras en las que se pide guillotina al Rey o se defiende a delincuentes, el cura afirma que “no me parece libertad de expresión. Pero todavía no hay nadie condenado por esos hechos”.

Y aclara que no va a variar su postura: “Dime lo que quieres escuchar y vemos si… Prefiero no entrar en el tema, podéis publicar lo que os parezca mejor y ya está, nosotros hacemos lo que nos parece también más adecuado”.

Sobre si el obispo conoce la acogida que van a proporcionar desde su parroquia a estos jóvenes que podrían ser condenados incluso a penas de prisión, aclara que “nosotros no necesitamos autorización del obispado para este tipo de cosas”.

Y además cree que no es un asunto de actualidad: “Esto no es un tema que aparezca hoy. Este tema que hemos hablado durante este último año en varias ocasiones, el procesamiento es de hace un año”.

Letras amenazantes

La Insurgencia es un “colectivo” de raperos, como ellos se definen, que cuenta con 13 miembros acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo, por difundir canciones en las que defendían a los terroristas de los GRAPO. Los trece acusados se negaron a declarar ante la Audiencia Nacional el pasado mes de noviembre pero serán juzgados los próximos 2 y 3 de noviembre en la Audiencia Nacional.

En un comunicado en vídeo que ellos mismos difundieron el pasado año tras su primera comparecencia judicial, no dudaron en defender a los acusados por terrorismo por la paliza a dos guardias civiles en Alsasua y a los titiriteros que fueron detenidos por gritar “¡Gora ETA!”.

En otro texto difundido en su página de Facebook hace tan solo unos días, defendían a los ‘Jordis’ a los que calificaban de “presos por sus ideas y su militancia”.

Además, en otra de sus letras arremetían contra el director de OKDIARIO: “Carne de Gulag es Eduardo Inda, verlo sudar sangre necesito, debería ser delito llamarlo periodista”, entonan en la canción ‘Carne de Gulag’.