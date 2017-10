La Fiscalía Anticorrupción ha destacado este miércoles en el juicio por los primeros años del caso Gürtel (1999-2005) que se está celebrando en la Audiencia Nacional que el PP también se lucró de las actividades de la red corrupta en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), así como la ex ministra de Sanidad y la ex ministra de Sanidad y ex mujer del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, Ana Mato. “Hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP”, ha dicho la fiscal Concepción Sabadell.

El Ministerio Público lleva, por tercer día consecutivo, exponiendo su informe final de conclusiones, de la mano de la fiscal Concepción Sabadell. En los días previos, el Ministerio Público ha destacado que el PP, como partido político y no como grupo municipal, se benefició de más de 133.000 euros procedentes de las actividades de la Gürtel en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), rechazando así las alegaciones de la formación política, que desde el inicio del juicio se ha escudado en las corporaciones locales.

Sobre Mato, “ha quedado acreditado que se benefició de los fondos obtenidos por Sepúlveda”, ya que la supuesta división de gastos particulares y familiares y que tenían cuentas corrientes individuales, según explicó la exministra durante su declaración se contradice con la documentación que obra en el sumario. Por ello, mantiene su reclamación de que sea condenada a pagar, como partícipe a título lucrativo 28.467, 53 euros.

En cuanto al PP, también acusado como partícipe a título lucrativo, ha dicho que ha resultado beneficiado con 111.864,32 euros y ha insistido en que no se ha lucrado de las actividades de la Gürtel el grupo municipal. Según ha explicado, la formación política se ha aprovechado de la “actividad delictiva” de Sepúlveda en relación a los actos de campaña de 2003 o la reforma del despacho cuando éste entró en la alcaldía.