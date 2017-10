La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aclarado que el Ejecutivo del que forma parte “no entra en hipótesis”, por lo que no valora si el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, va a convocar o no elecciones o va a resistirse o no a abandonar su cargo. “Se ha caracterizado no por hacer caso a los moderados sino a los más radicales“, se ha limitado a comentar, así como que “lo puso -en el cargo- la CUP”.

Sí ha recordado, como este lunes explica OKDIARIO, que “si la democracia les importa algo, un representante de la Generalitat puede venir al Senado” a cuestionar o rebatir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado en Consejo de Ministros el sábado.

Entrevistada en ‘El programa de Ana Rosa’, la ‘número 2’ de Mariano Rajoy ha corregido a uno de los tertulianos, que ha hablado de “intervención” de la autonomía. Para Sáenz de Santamaría, “se trata de la sustitución de quienes, puestos por la Constitución para ejercer el autogobierno, lo han usado para ir contra la propia Carta Magna”.

Por último, la dirigente ha informado de que los primeros frentes que va a abordar el Gobierno central el sábado, una vez entre en vigor el 155, es el de Hacienda y finanzas, dados los daños que está haciendo la gestión de Puigdemont y Oriol Junqueras a las cuentas de la región, y ha recordado que puede haber ceses no previstos en la medida que funcionarios opten por desobedecer.