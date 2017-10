El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Oscar Puente ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña apelando a “la defensa de los valores de la izquierda”. Los socialistas, que este lunes han celebrado su primera reunión de la Ejecutiva tras el anuncio del Gobierno de poner en marcha ese precepto constitucional, “no encuentran ninguna bandera de la izquierda, como tampoco nada de progresismo en que las regiones ricas se independicen”.

En este sentido, el portavoz federal de los socialistas ha enviado un mensaje de reproche a Podemos, ante sus críticas por respaldar al Ejecutivo en la implementación del 155 :”espero que otras fuerzas de izquierda maduren, porque en el caso de Unidos Podemos, tiene que ponerse de acuerdo sobre la cuestión territorial. Por eso, debemos hacer un llamamiento a que reflexionen”, ha asegurado.

Un argumento, el de los valores de la izquierda, y en clave económica, que también ha reivindicado el portavoz del PSOE frente al apoyo del partido ante el “caos político, institucional y económico” provocado por el golpe de Estado de Puigdemont y Junqueras: “En Cataluña hay empresas y particulares que no tienen posibilidad trasladar su sede social fuera de Cataluña, como sí pueden hacerlo y han hecho las grandes empresas. Y es a ellos a los que debemos defender desde la izquierda, porque van a pagarlo más que ninguno”.

El PSOE no romperá con Podemos

El dirigente socialista ha reconocido desde la sede socialista en Ferraz que lo aprobado por el Gobierno “y que ha acordado con el PSOE” es “una medida dura, y ante la pregunta de si los socialistas han conseguido suavizar el 155, ha respondido que “no es una aplicación ‘light'” : “El 155 ‘per se’, no es suave, pero no estamos por gusto. Parece que algunos ‘les pone’ ese artículo, pero no a nosotros:es el ultimo recurso que el Estado de Derecho que concede a la propia sociedad ,pero por mucho que se suavice son medidas duras“.

Oscar Puente también se ha pronunciado sobre los pactos que el PSOE mantiene con Podemos en comunidades como Castilla La Mancha o Valencia, o en ayuntamientos como Madrid, Sevilla o Valladolid, ciudad de la que es alcalde.

El PSOE apuesta por mantener esas alianzas y rechaza que la posición del partido de Pablo Iglesias con respecto al secesionimo catalán deba conllevar la ruptura de esos pactos: “Les estaríamos concediendo a los independentistas decidir sobre modelos de ciudad y de servicios públicos y alianzas que funcionan razonablemente bien . Y los ciudadanos no merecen es”, ha concluido.