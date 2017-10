El ala más moderada del PDeCAT y, entre otros, consejeros como Santi Vila, tratan de convencer a Carles Puigdemont de la oportunidad de acudir personalmente esta semana al Senado para dar réplica a la aplicación del 155.

La posibilidad está recogida en el propio reglamento para la tramitación del artículo, que establece el derecho del presidente autonómico correspondiente a presentar sus alegaciones ante la comisión que elabora el dictamen sobre la propuesta del Gobierno.

Los plazos para ello son, no obstante, muy limitados. En concreto, no se decidirá hasta el martes, pero es previsible que finalice el jueves. Apenas un día y medio. Ese mismo jueves, la comisión volverá a reunirse para aprobar definitivamente su dictamen, tenga o no respuesta de Puigdemont, que también puede dirigirse a la Cámara por escrito o por medio de un representante.

Finalmente, el viernes se celebrará el Pleno en el que se aprobará la aplicación del 155, gracias a la mayoría absoluta del PP. Los ‘populares’ contarán además con los votos de PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Asociación Socialista de la Gomera. En total, 217 votos a favor y 46 en contra, con tres de momento sin decidir (Coalición Canaria y Nueva Canarias).

Cabe recordar que el presidente catalán ya se ausentó de la reunión en el Senado de la Conferencia de Presidentes, en enero. Después, solicitó una conferencia para defender el referéndum ilegal, que fue rechazada por la Cámara. El Senado le ofreció organizar una sesión especial de la Comisión General de Comunidades Autónomas para que debatiese con el resto de dirigentes autonómicos, una iniciativa que fue descartada por Puigdemont.

La posibilidad de que Puigdemont acuda a Madrid para defenderse de la aplicación del 155 es bien vista por el sector de su partido más proclive a la negociación con el Ejecutivo. En esos medios consideran que podría ser una última ocasión para encontrar una salida dialogada, que lleve también a Puigdemont a recular de su intención de proclamar la independencia unilateral en el Parlament, algo que podría ocurrir el mismo viernes. Una llamada in extremis al inicio del diálogo, que pueda frenar, en su caso, la intervención en Cataluña. La presión, sin embargo, no ha dado aún resultados.

Vila encabeza el ala más moderada del PDeCAT que trata de frenar la deriva independentista de Puigdemont, en mediación con el Gobierno de Mariano Rajoy. Sus relaciones con un buen número de dirigentes ‘populares’ son buenas o muy buenas. Como ocurre con Ana Pastor, presidenta del Congreso, con la que guarda una amistad que se gestó en la etapa de ella al frente de Fomento, cuando Vila era consejero de Territorio y sostenibilidad, y que fructificó en diversos acuerdos en materia de infraestructuras.

La intermediación del conseller se ha llevado a cabo incluso en público, y a través de los distintos medios de comunicación. Recientemente-en una entrevista en Ara-Vila se descolgó de los planes del presidente catalán pidiendo una “última oportunidad al diálogo” antes de declarar la independencia y ofreciendo una propuesta de mediación con personalidades de reconocido prestigio. En la misma entrevista, admitió también de efectos inmediatos de la crisis en Cataluña. “Como conseller de Empresa y Conocimiento, he constatado que los empezamos a notar”, reconocía, pocos días después de que se iniciase el goteo incesante de empresas que han decidido trasladar su sede fuera de la comunidad.