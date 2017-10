El PP: “El Estado de Derecho no admite ni ambigüedades, ni amenazas ni chantajes”

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha advertido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que “el Estado de Derecho y el Gobierno de España no admite ni ambigüedades ni amenazas ni chantajes”.

En rueda de prensa, en la sede nacional del PP, Maíllo ha destacado que, en su carta, Puigdemont “da por válido que el pueblo catalán decidió la independencia, lo cual es una falsedad, una mentira”, además de que “desoye al Tribunal Constitucional que suspendió la ley del referéndum y la declaró nula”.

El dirigente ‘popular’ ha reprochado que “cuando se exige claridad no cabe ambigüedad, cuando se exigen certezas no caben incertidumbres, cuando se exige legalidad no cabe la desobediencia” y ha rechazado la propuesta de diálogo de Puigdemont, que considera “una trampa”.

“El diálogo al que apela es tramposo porque está basado en sus reglas con el único objetivo de conseguir la independencia. No podemos caer en esas frases siempre sencillas y fáciles de entender”, ha avisado, antes de considerar que el único diálogo posible es en el Congreso de los Diputados.

Maíllo ha considerado así que “el Gobierno tiene que actuar desde la firmeza que le da la ley, el apoyo parlamentario y la democracia” y ha valorado el apoyo de PSOE y Ciudadanos a las decisiones. “Creo que es una buena noticia que estemos juntos en este desafío”, ha destacado.

Asimismo, ha insistido en que Puigdemont es “el responsable único de lo que está pasando en Cataluña y de que se aplique el 155 cuando estaba en su mano que no se hiciera”.