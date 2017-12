Si sigues sin ideas para tus regalos, la Tienda de Navidad de Amazon puede ser una gran fuente de inspiración. En Escaparate lo tenemos claro: cuando necesites ayuda pásate por ella. ¡Raro será que no encuentres el regalo perfecto para esa persona tan especial para ti! Por ejemplo, ¿tienes un amigo loco de la fotografía y quieres sorprenderle? Pues échale un vistazo a esta selección de regalos navideños de Canon. ¡Acertarás seguro!

Llévate el poder y la versatilidad allá donde vayas gracias a la cámara de fotos digital Canon PowerShot SX730 HS. Esta sencilla cámara especial para viajes te permite llevar un objetivo zoom 40x en el bolsillo para captar espléndidas imágenes y vídeos Full HD repletos de detalles, ya sea de día o de noche. Viaja ligero con una cámara de bolsillo que puedes llevar allá donde vayas. Ideal para fotografiar todo el día, la empuñadura suave proporciona un gran agarre.

Así podrás dominar la cámara con comodidad. Capta cada momento repleto de hermosos detalles en primer plano, incluso los motivos lejanos difíciles de discernir a simple vista. Todo gracias a un gran objetivo óptico con zoom 40x. Acércate aún más sin sacrificar la gran calidad con el zoom 80x de ZoomPlus.

Fotografía fantásticos paisajes o incluye fácilmente a todos en la foto de grupo con un ultra gran angular de 24 milímetros. La pantalla se inclina hacia arriba a 180 grados, por lo que es ideal para hacerse selfies o disparar desde ángulos bajos. También podrás realizar un seguimiento de motivos lejanos y disfruta de un encuadre óptimo al máximo zoom con la Ayuda al Encuadre con Zoom avanzada. Esta tecnología detecta de forma inteligente el motivo y el movimiento de la cámara, así como el número de personas en la escena y ajusta el nivel de zoom para mantenerlas encuadradas.



Gracias a esta impresora fotográfica inalámbrica Canon Selphy CP1300 obtendrás una calidad excelente al instante estés donde estés, con impresiones duraderas a partir de dispositivos inteligentes compatibles, cámaras y mucho más. Comparte tus recuerdos más preciados de formas únicas a través de una amplia variedad de diseños y opciones de collage. Con ella lograrás impresiones vibrantes, duraderas y de excelente calidad listas en menos de un minuto gracias a la tecnología de sublimación de tintas.

La función de Optimización Automática de la Imagen garantiza que tus fotos tengan siempre el mejor aspecto. Crea y comparte imágenes impresas en tiempo récord utilizando una amplia gama de diseños y opciones de collage, como las tiras de estilo fotomatón y la impresión de fotos de carné.



Grabar y compartir vídeos familiares con una imagen y sonido excelentes es ahora más fácil con esta videocámara compacta Canon LEGRIA HF R86 con zoom avanzado 57x y batería de larga duración, gran conectividad y potentes tecnologías que garantizan increíbles resultados. El sensor CMOS Full HD y el potente procesador de imagen DIGIC DV4 garantizan la mejor calidad y una excelente reproducción del color, incluso con baja iluminación.

Acelera todo hasta 1.200 veces a cámara rápida o reduce la velocidad a la mitad a cámara lenta. Graba emocionantes vídeos con efectos espectaculares cambiando la velocidad de forma flexible entre 0’5, 1 y 2 veces mientras grabas. Sujeta la videocámara, apunta y graba cómodamente durante más tiempo, gracias a su diseño compacto, ergonómico y ligero.

Disfruta de un control táctil sencillo e intuitivo para las funciones de grabación y reproducción, con una pantalla LCD táctil articulada de alta resolución y 7’5 centímetros (tres pulgadas), que ofrece mayor luminosidad y una gama de color más amplia. La pantalla LCD articulada permite grabar desde ángulos distintos y, al abrirla, se activa rápidamente la videocámara, para que no te pierdas nada.



Lleva tus fotografías al siguiente nivel con la tecnología réflex digital y el modo de Escena Inteligente Automática de la cámara réflex digital Canon EOS 750D. Capta imágenes impresionantes sin esfuerzo gracias a la tecnología réflex digital con los modos básico y creativo, que te permiten elegir el grado de control que prefieras. Explora ángulos de disparo creativos y disfruta de un acceso sencillo e intuitivo a los controles gracias a la pantalla LCD táctil de ángulo variable de tres pulgadas (7’7 centímetros).

Esta cámara réflex te ofrece un visor inteligente que proporciona una experiencia de disparo mejorada. Al mirar por el visor, podrás ver el punto de enfoque más fácilmente y cualquier área AF activa. Asimismo, se muestra claramente la información de disparo. No te pierdas ni un segundo de la acción gracias al rápido y preciso sistema de enfoque automático, que cuenta con 19 puntos AF tipo cruz. El potente procesador DIGIC 6 ofrece imágenes de alta resolución a 5 fps para que jamás te pierdas los momentos decisivos.



A veces no puedes alejarte más cuando haces tus fotos. Es en estos casos cuando un objetivo ultra gran angular, como el Canon EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM, demuestra su valía. Con un ángulo de visión más amplio que el del objetivo zoom estándar de 18-55 mm, te permite incluir más en el encuadre sin moverte. Su zoom de gran amplitud no sólo te ofrece la libertad necesaria para obtener exactamente lo que deseas en la captura, sino que altera la perspectiva de forma tan rotunda como para lograr paisajes dinámicos e impactantes.

Con este objetivo puedes acercarte más al motivo y llenar el encuadre con él, lo que exagera la escala de la arquitectura que tienes delante. En interiores, donde el espacio suele ser limitado, este objetivo te ayudará a incluirlo todo en el encuadre. STM ofrece un enfoque continuo y silencioso al grabar vídeos. La tecnología de Estabilizador de la Imagen garantiza la nitidez de las imágenes, al protegerlas de movimientos accidentales, lo que se conoce como ‘trepidación’.