¿Cuántos libros se regalarán esta Navidad? ¡Seguro que muchos! Y afortunadamente hay mucha variedad para elegir, así que los amantes de la literatura están de enhorabuena. Hoy en Escaparate hemos querido echar un vistazo a la Tienda de Navidad de Amazon para traerte los mejores libros juveniles del momento, esos que seguro que te ha traído ya Papá Noel y que no falta en tu carta a los Reyes Magos.

Nadie creía en ellos, nadie pensó que podría ser real algún día… O quizá eran Robin y Jesús precisamente, los que nunca imaginaron que la vida juntos podría ser tan perfecta. Cinco meses después aún se les encoge el estómago cada vez que sus labios se tocan. Aunque sea con ese beso sencillo que se dan al saludarse. Quizá sea la emoción de saber que por fin, pueden darse tantos cómo quieran. Pero no todo será perfecto en la vida de Robin y Jesús… Será un reto para ellos sacar tiempo para verse con tanto trabajo y tantos compromisos. No siempre es fácil sacrificarse por la persona que amas y un viaje a Los Ángeles pondrá en peligro todo lo que han conseguido con tanto esfuerzo.

Por su parte, Dani ha superado la definitiva ruptura con Baby. Se quedó tan decepcionado con su actitud y sus mentiras que no le fue difícil dejar de pensar en ella. Ahora está feliz, disfrutando de su mayoría de edad, saliendo con sus amigos, más concentrado que nunca en el trabajo y enamorándose cada cinco minutos de una chica diferente. La vida en París también ha cambiado. Baby lleva meses saliendo en serio con Ángel. Son la pareja perfecta. Incluso los padres de ambos aprueban la relación que poco a poco se consolida a pesar de ese pequeño pinchazo en el estómago que Baby intenta ignorar que siente cada vez que se acuerda de Daniel.



Willy, Vegetta, Trotuman y Vakypandy recorrerán los escenarios de la literatura clásica infantil y entrarán en contacto con los protagonistas de las historias que han hecho las delicias de pequeños y mayores. Esta obra, uno de los libros de la Navidad 2017, es una aventura que transcurre en el mundo de los cuentos infantiles, donde nuestros amigos se toparán, entre otros, con una Caperucita muy peculiar, un grupo de 40 ladrones que han cambiado al jefe de la banda o un gran mago, nada menos que Merlín, encargado de proteger a todos estos personajes que, desde el principio de los tiempos, han protagonizado los relatos infantiles. Viajarán de cuento en cuento y tendrán increíbles aventuras, antes de devolver la paz a este universo fantástico, tras desbaratar los planes de un pirata malvado de todos conocido…



Moderna de pueblo ha crecido escuchando frases como ‘eso no es propio de una señorita’, ‘esa es una guarra’ o ‘el día de tu boda será el más feliz de tu vida’. Pero después de mudarse a la ciudad y conocer a Zorricienta, Gordinieves y la Sirenita Pescada, va despertando de todas esas idiotizaciones y empieza un largo camino para desaprender todo lo que nunca deberían haberle enseñado. Siente que todo lo que ha visto en las películas de princesas y todos los consejos que ha recibido de sus padres, abuelas o amigas para convertirse en una ‘mujer como dios manda’ la han intoxicado y se da cuenta de cuánto tiempo ha perdido en gustar a los hombres y en buscar el amor de su vida.

Por eso, cuando por fin lo encuentra, tiene miedo de dejarlo todo por él y volver a adormecerse en esas idiotizaciones cual bella durmiente. Si el amor ha sido el opio de las mujeres, ¿tiene que desintoxicarse de esa droga y dejar su relación para convertirse en la mujer de sus sueños?



Hay dos cosas que son inalterables: su pasado y mis reglas. 1. El tiempo máximo del que dispongo para hacer feliz a una persona son ocho semanas. 2. Si no lo consigo y considero que podría llegar a hacerlo, tengo un tiempo extra de ocho días. 3. Transcurrido el tiempo desaparezco por completo de la vida del paciente, su felicidad en ningún momento puede depender de mí.

Mía tiene un trabajo inusual: se dedica a hacer felices a las personas sin que ellas sepan que lo hace por trabajo. Precisamente por eso la contratan los padres de Max, un chico que ha intentado suicidarse. Cuando los caminos de ambos se crucen, saltarán chispas: él no quiere verla ni en pintura, ella tiene que hacer todo lo posible por devolverle la felicidad.



La diversión de Martina es una serie de libros de ficción inspirada en ella y su mundo que encantará a sus seguidores: He tenido una idea insuperable. He decidido que voy a celebrar una fiesta y que va a ser una pasada. ¿Te vienes? ¿Cómo? ¿Que tus padres no te dejan porque últimamente la has liado? Tranqui, lo tengo todo pensado. Únete a mi plan loquísimo y olvídate del significado de la palabra aburrimiento. Martina tiene 13 años, una imaginación desbordante y un canal de Youtube de mucho éxito en nuestro país.

@Srtabebi, el fenómeno superventas de poesía y la voz más irreverente de Twitter, regresa con un nuevo libro incendiario: Indomable. Si estás leyendo esto, probablemente seas una o un inflamable. El porqué, ya lo entenderás. Ahora ojéalo: esto no es un libro, es una granada. ¡Que empiecen las explosiones!



Un joven Rubén de 14 años recibe una propuesta para ingresar en una escuela de alto rendimiento donde podrá profundizar su formación en el campo de la programación y los videojuegos, actividades que le entusiasman. La oportunidad es extraordinaria y el joven gamer está dispuesto a aprovecharla al máximo.

Sus compañeros (Verkan, Oli, Robin y Flynn), las materias que ha de aprender, los profesores… Al principio todo resulta enormemente atractivo. No obstante, enseguida se presentarán algunas situaciones misteriosas y no todas las cosas cuadran. Las sospechas de que la escuela esconde algo turbio crecen y, a partir de un momento, resultará evidente la existencia de un complot de consecuencias trascendentales.