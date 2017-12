Los mejores productos del outlet de cine y TV de Amazon

La Navidad es momento de reencuentros y de muchas fiestas, pero también de disfrutar de unos días de tranquilidad. ¿A que tienes planeado pasar más de una tarde de manta y sofá? Entonces te vendrá de perlas la selección de cine y TV que Amazon nos ofrece al mejor precio.

Porque en outlet de cine y TV encontrarás numerosas películas y series que han pasado a la historia a unos precios que no te creerás que son ciertos. Ve preparando las palomitas y disponte a pasar una jornada inolvidable con estos artículos del outlet de cine y TV que en Escaparate hemos seleccionado especialmente para ti.

Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne Johnson vuelven a encabezar el reparto de esta nueva entrega que resulta ser la más emocionante e intensa de la franquicia. Al convertirse en el blanco de un frío asesino especializado en operaciones secretas y con un objetivo que cumplir (Jason Statham), su única esperanza es ponerse otra vez al volante y proteger un ingenioso prototipo de rastreo.

Enfrentándose a su amenaza más grande hasta le fecha en lugares tan distantes como Abu Dhabi y tan familiares como las calles de Los Ángeles, a las que llaman su hogar, el grupo ha de unirse una vez más y formar un equipo, y como una familia han de protegerse entre ellos.



Breaking Bad nos cuenta la historia de Walter White, un profesor de química de un instituto que, tras cumplir sus cincuenta años, descubre que tiene un cáncer de pulmón incurable. Casado con Skyler y con un hijo adolescente con problemas mentales, la brutal noticia llevará a Walter a dar un drástico cambio en su vida y fabricar, con ayuda de un antiguo alumno, droga para venderla. Su propósito principal no es enriquecerse él, sino solventar los problemas económicos de su familia después de su irreversible muerte.



Sienta bien ser malo… Junta a un equipo con los súper villanos encarcelados más peligrosos del mundo, equípales con el arsenal más poderoso a disposición del gobierno y envíales a una misión para derrotar a una entidad enigmática e insuperable. La oficial de la inteligencia estadounidense Amanda Waller decidió que sería suficiente con un grupo secretamente convocado de individuos disparatados y despiadados que no tengan nada que perder.

Sin embargo, cuando se den cuenta de que no han sido elegidos para tener éxito, sino por su patente culpabilidad cuando inevitablemente fracasen, ¿se decidirá el Escuadrón Suicida a morir joven o elegirán el ‘sálvese quien pueda’?



Son muchas las heridas que hay que cerrar en el Ministerio del Tiempo: la detención de Lola Mendieta, la traición de Irene Larra, el hundimiento de Julián al no poder evitar la muerte de su mujer… Salvador comienza la reorganización del Ministerio ayudado por el siempre leal Ernesto. Pero no lo tendrá́ fácil: Julián no admite ser apartado de la patrulla y busca una salida a su situación.

Mientras, la patrulla compuesta por Amelia y Alonso sigue viajando por el tiempo encontrarán nuevos compañeros para sus aventuras, entre los que se contarán a Spínola, un joven de 1920 con supuestos superpoderes, el mismísimo Velázquez y un policía de 1981, apodado Pacino, que llega al 2016 persiguiendo a un asesino en serie.



Daniel Craig vuelve a ponerse en la piel de James Bond, 007, en Skyfall, la 23ª película de la franquicia cinematográfica más larga de la historia. En Skyfall, la lealtad de James Bond hacia M será puesta a prueba cuando el pasado de M vuelve para atormentarla. Su vida se verá en peligro, de modo que el agente 007 deberá localizar y eliminar la amenaza, sin importar el precio personal que tendrá que pagar. Tras el fracaso de la última y fatídica misión de Bond y revelarse la identidad de varios agentes secretos en distintos puntos del planeta, la sede del MI6 es atacada, obligando a M a trasladar su agencia.

Debido a estos sucesos, su autoridad y posición se verán amenazados por Mallory, el nuevo Presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad. Ahora, el MI6 se enfrenta a amenazas tanto externas como internas por lo que M decide acudir al único aliado en quien puede confiar: Bond. El agente 007 desaparece en las sombras con una única aliada: la agente de campo Eve. Juntos le seguirán la pista al misterioso Silva, cuyas letales y ocultas motivaciones están aún por desvelarse.



Durante seis temporadas, los fans observan con devoción como el de la mafia Tony Soprano lidia con las dificultades de equilibrar su vida familiar con la organización criminal que dirige. El público de todo el mundo sintonizó para ver a la multitud, la comida, la familia y para ver quién era el próximo que iba a ser golpeado.

Tony Soprano, jefe de la mafia de Nueva Jersey, está deprimido, por lo que decide consultar a la psiquiatra Jennifer Melfi. A lo largo de las sesiones con la doctora, él le cuenta los problemas con sus dos “familias”. Por un lado está su profesión de gánster, que ejerce junto a su tío y su sobrino. Por el otro, lleva una vida estresante como padre de familia con su mujer, sus dos hijos y su madre. Elegante, impactante y llena de humor negro, esta innovadora serie muestra una visión fresca del crimen organizado. En su primera temporada obtuvo 16 nominaciones a los Premios Emmy, de los cuales se adjudicó cuatro y cinco premios Globo de Oro.



Forrest Gump es una persona con un coeficiente intelectual bajo. Es sincero, honesto y muy infantil. Vive bajo la excesiva protección de su madre, que fue abandonada por su padre. Ella quiere que Forrest sea normal, como el resto de los niños. Pero Forrest es especial. Debido a una desviación en su columna, tuvieron que ponerle un armazón. El tremendo esfuerzo con que le costaba andar, le fortaleció las piernas, y así se convierte en un corredor rapidísimo e infatigable.

A su paso por el instituto, se convierte en la estrella del equipo de rugby. Luego irá a la guerra de Vietnam, hará grandes amigos y se convertirá en un héroe sin saberlo. Gracias a ello, volverá a ver al amor de su vida, una dulce y algo atolondrada chica que encontró en su infancia y que ahora se ha convertido en una pacifista radical.