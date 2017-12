Se acerca la Navidad y seguro que tendrás unos días libres. Si eres de los que no pueden pasar su tiempo de ocio sin disfrutar de la literatura, seguramente necesites actualizar tu Kindle con nuevos ebooks. ¡Y qué mejor que hacerlo con los ebooks de los que todo el mundo habla!

En Escaparate te vamos a descubrir los ebooks más vendidos del momento en la Tienda Kindle. Esos que están siendo devorados por lectores de todo el país y que se han convertido en la sensación del momento. ¿Quieres conocer grandes historias? Incluye estos títulos en tu lista de ebooks pendientes:

En el año 1933, Berlín es un foco de agitación política y social. Lady Maud, ahora la esposa de Walter von Ulrich y madre de dos hijos, publica en una revista semanal artículos que ridiculizan al Partido Nazi, mientras que Walter manifiesta su oposición en el Parlamento. Sin embargo, parece que nada podrá frenar el poder ascendente del canciller Adolf Hitler. Cuando Ethel Williams y su hijo Lloyd visitan a la familia von Ulrich, todos serán testigos de la tiranía y la represión de la nueva Alemania.

El dominio del Tercer Reich se extenderá hasta Francia y más allá de la frontera rusa. Mientras, en Inglaterra, Lloyd Williams, activista político como su madre, luchará en el ejército británico para intentar frenar el avance de los nazis y se alistará en las brigadas internacionales durante la guerra civil española. Participará en la ofensiva de Zaragoza y la batalla de Belchite. En Ty Gwyn, la mansión familia de los Fitzherbert en Gales, se alojarán los oficiales británicos y, durante su estancia, el teniente Lloyd Williams se sentirá atraído por la mujer de Boy Fitzherbert, la rica heredera americana Daisy Peshkov.



Marylene estaba a punto de conseguir el contrato que toda agencia de publicidad se moriría por tener, pero Drew Stevenson era un hombre que no se lo pondría fácil. En todos los sentidos, porque se moría por acostarse con él, pero era escurridizo. Le había dejado claro que le interesaba demasiado pronto, pero había que ser práctica. Un hombre como ese no había que dejarlo escapar si se tenía la oportunidad. Y ella no dejaba pasar las oportunidades.



Andrea es la señorita prudencia, ella mismo lo dice. No le gustan las aventuras, el peligro y mucho menos el sexo sin sentimientos de por medio. Víctor es el descaro personificado, o sea, todo lo contrario. Es divertido, bromista y demasiado guapo según nuestra protagonista. Parece que entre ellos surge una fuerte conexión pero los astros no se han alineado correctamente y una serie de fortuitos (y no tan fortuitos) sucesos impiden que Andrea y Víctor disfruten de su historia de… ¿amor?



Cuando se te aparezca una oportunidad… ¡tómala! Y eso fue lo que Melisa Baker hizo cuando Tyler Mccartney le propuso un descabellado contrato. La idea de ocupar el puesto de secretaria en una de las empresas más prestigiosas a nivel internacional, ¡era realmente tentadora! Pero ser la ‘acompañante de negocios’ del hombre más sexy del planeta Tierra, aún lo hacía más emocionante.

Desde la mala experiencia sentimental con su exmujer, Tyler no ha querido volver a amar. Pero cuando sus ojos color avellana se clavan en Melisa Baker, una corriente eléctrica hará que su corazón vuelva a latir. Algunos dirán que un hombre como él lo tiene todo pero, la verdad, es que a Tyler le falta lo más esencial en esta vida: encontrar a su alma gemela. Ambos saben que se necesitan mutuamente para beneficiarse. ¿Pero qué pasará cuando los sentimientos participen en este peligroso y excitante juego? ¿Serán capaces de actuar como si nada y cumplir con las cláusulas del contrato?



La vida de Álex es justo lo que él ha querido siempre. Vive en Sin Mar, una urbanización tranquila a las afueras de la ciudad, y comparte sus días con su padre, la mujer de éste, sus tres hermanas (a las que adora aunque le vuelvan loco), sus cuñados, sus sobrinos, sus amigos y hasta un perro comunitario. Tiene el trabajo que siempre soñó y tantas mujeres dispuestas a pasar un buen rato como días tiene el año, o casi.

No le falta nada. De verdad que no. Todo es perfecto tal y como está… hasta que llega ella. Y arrasa. Y lo vuelve del revés. Y lo descoloca. Y lo enciende, para bien y para mal. Ella, que no busca nada, salvo una vida tranquila. Ella, que lo último que quiere es una relación con alguien como él. Ella, que no corre hacia sus brazos, sino en dirección contraria. Ella. Sólo ella. Siempre ella. Ella y su maldita sonrisa.



Jack ha pasado la mitad de su vida sirviendo a su país en el ejército, hasta que decide dar un nuevo rumbo a su vida. El Rancho Atkins lo acoge como capataz, hallando la paz y la normalidad que su mente necesita, hasta que la decoradora Susan Donovan irrumpe en su vida.

Susan disfruta de su estatus como interiorista de moda en Austin. Cuando le ofrecieron aquel trabajo para uno de los hermanos Atkins, no esperaba encontrar un reto aún mayor, y es que decorar una casa no es tan difícil como amueblar el rudo corazón de Jack Fisher. ¿Conseguirá Susan traspasar los traumas de Jack y que se permita a sí mismo sentir otra vez? Adéntrate de nuevo en el Rancho Atkins y descubre esta historia de amor a prueba de misiles.



Octubre de 1918. Mientras viaja de Nueva York a Seattle, la doctora Jessica Layton hace una parada en su pequeño pueblo natal de Oregón, donde se reencuentra cara a cara con Cole Braddock, el primer y único amor de su vida. Aunque ambos están convencidos de haber superado tanto aquella pasión de juventud como el desengaño que vino después, se alegran de que la visita fugaz de Jessica apenas les dé la oportunidad de hurgar en viejas heridas.

Sin embargo, el destino quiere que el pueblo se vea azotado por la epidemia de gripe que asola el país, justo antes de que la doctora Layton se marche. Jessica deberá tomar una decisión que podría cambiar su vida, pero salvar muchas otras.



La suerte sonríe a Emma Owens cuando un abogado inglés le comunica que su rico y poderoso tío Larry ha fallecido y que ella será la heredera de toda la fortuna y propiedades que el hombre poseía. Decidida a disfrutar de su nueva vida cuanto antes, abandona la gran ciudad para volver a Inglaterra y poder realizar los papeleos de la herencia cuanto antes. Pero por desgracia para Emma, las cosas no son tan sencillas como parecían…

En su pueblo natal, tendrá que solucionar la lista de ‘requisitos’ que ha confeccionado su tío para que ella pueda cobrar la herencia y, además, tendrá que reencontrarse con Michael Gardner, un exnovio al que abandonó tiempo atrás que se ha convertido en uno de los hombres más poderosos de la zona. Menos mal que su compañera de piso, Abigail, está junto a ella para apoyarla y ayudarla en todo.