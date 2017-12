Los aficionados al cine suelen tener en sus casas estanterías llenas de películas de todo tipo, desde viejas cintas en VHS hasta los más modernos blu-ray 4K. Y también es posible encontrarse merchandising y objetos de coleccionista entre los que nos apostamos a que no faltan los steelbooks. Y es que estas ediciones metálicas se han convertido en valiosos productos buscados por los amantes del séptimo arte. Hasta el punto de que incluso algunos steelbooks de edición limitada se revalorizarse enseguida y pueden ser vendidos por un precio mucho mayor del original.

Por eso nunca está de más comprar steelbooks para aumentar nuestra colección cinéfila y, quién sabe, poder sacar un buen pellizco por ellos. Así que hoy en Escaparate te vamos a recomendar algunos de los steelbooks más espectaculares que puedes comprar actualmente.

Diez años después de la invasión de Naboo, Anakin Skywalker, tiene ahora veinte años y es aprendiz de caballero jedi de Obi-Wan Kenobi. Con la galaxia al borde de la guerra civil, se produce un intento de asesinato sobre la senadora Padmé Amidala, antigua reina de Naboo. Anakin es asignado para protegerla y en el transcurso de su misión, el joven jedi se enamora de ella a la vez que descubre su propio lado oscuro. Anakin, Padmé y Obi-Wan Kenobi se ven inmersos en última instancia, en la escalada del conflicto galáctico y el comienzo de las guerras clon.



Forzado a la esclavitud por el corrupto e incestuoso heredero del poder, el general romano Máximo (Russell Crowe) se convierte en gladiador. Su destreza en la arena le conducirá al Coliseo de Roma, a la venganza del nuevo emperador. Una obra maestra ganadores. Gladiator es una película del siglo 21 que de forma épica retrata de forma brillante una época, de la mano del genial director Ridley Scott (Blade Runner, American Gangster).



Servicio Secreto presentó al mundo a Kingsman, una agencia de inteligencia internacional e independiente que trabaja con la máxima discreción, y cuyo objetivo final es mantener el mundo seguro. En El Círculo de oro nuestros héroes se enfrentan a un nuevo reto. Cuando su cuartel general es destruido y el mundo está en peligro, sus andanzas les llevan al descubrimiento de una organización de espionaje aliada en Estados Unidos llamada Statesman, cuyo origen se remonta a la fecha en que ambas fueron fundadas.

En una nueva aventura que pone a prueba la fuerza y el ingenio de sus agentes hasta el último extremo, ambas organizaciones secretas de élite aúnan sus esfuerzos para derrotar a un implacable enemigo común, con el fin de salvar al mundo, algo que está convirtiéndose en una especie de hábito para Eggsy.



Dunkerque empieza con una escena en la que cientos de miles de tropas británicas y aliadas se encuentran rodeadas por tropas enemigas. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, se enfrentan a una situación imposible a medida que el enemigo se acerca.



Ambientada en el contexto sonoro de Awesome Mix Vol. 2, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 de Marvel Studios continúa con las aventuras del equipo mientras atraviesan los confines del cosmos. Los Guardianes deben luchar para mantener unida a su nueva familia mientras desentrañan el misterio del verdadero padre de Peter Quill. Los viejos enemigos se convierten en nuevos aliados y los personajes de los cómics clásicos acudirán en su ayuda mientras el Universo Cinematográfico Marvel sigue expandiéndose.



Un pequeño extraterrestre perdido a tres millones de años luz de su hogar. Un niño de 10 años que se siente solo y quiere llevárselo a casa. Dos vidas transformadas por una aventura atemporal y una amistad que no tiene límites terrenales.



Emocionado tras haber luchado con Los Vengadores, Peter Paker regresará a su rutina junto a su tía May, pero la adaptación no será tan fácil como parecía. Por suerte contará con la ayuda de Tony Stark, su ahora amigo y mentor, que le recomendará mantenerse alejado de los problemas. No obstante, esto se volverá una tarea imposible cuando un nuevo enemigo, conocido como El Buitre, amenace a Peter y a sus seres queridos.



En La Guerra del Planeta de los Simios, el tercer capítulo de la taquillera franquicia aclamada por la crítica, César y sus simios se ven forzados a luchar contra un ejército de humanos dirigidos por un despiadado Coronel. Después de que los simios sufran pérdidas inimaginables, César hace frente a sus instintos más oscuros y comienza su propia cruzada para vengar a su raza. Cuando finalmente el viaje les enfrenta, César y el Coronel comenzarán una batalla épica que determinará el destino de ambas especies y el futuro del planeta.



Localizada en un pintoresco pueblo de la Francia del siglo XVIII, La Bella y la Bestia sigue las aventuras de Bella, una brillante y guapa joven que utiliza la lectura como válvula de escape de su rutinaria vida. Cuando su padre es hecho prisionero en un misterioso castillo, Bella acude en su busca y se presta a ocupar su lugar. El castillo resulta ser propiedad de una atormentada Bestia que, como Bella comprobará con el tiempo, resulta ser un joven príncipe bajo los efectos de un hechizo.

Sólo cuando conozca el amor verdadero, el príncipe podrá volver a su verdadero cuerpo. Poco a poco, y gracias a la ayuda de los sirvientes de la Bestia, que han sido convertidos en objetos domésticos, Bella irá descubriendo que la verdadera belleza se esconde en el interior.



Tras un naufragio en medio del océano Pacífico, el joven hindú Pi, hijo de un guarda de zoo que viajaba de la India a Canadá, se encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un tigre de bengala con quien labrará una emocionante, increíble e inesperada relación.