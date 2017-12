Los regalos son los verdaderos protagonistas de la Navidad. Porque tanta alegría provoca recibirlos como hacerlos. Y, claro está, a todos nos gusta sorprender a nuestros seres queridos, así que siempre buscamos como locos regalos originales para dejarles con la boca abierta. Aunque no siempre es sencillo, ¡se nos acaban las ideas!

Si esta Navidad quieres quedar bien con tus amigos, échale un vistazo a la selección de regalos originales que hemos preparado para ti en Escaparate. Porque estamos convencidos de que la cara de estupefacción que pondrán al abrirlos sólo será comparable a la felicidad que sentirás cuando, una vez más, sepas que has triunfado.

Mide 22 centímetros una vez que está recogido, pero se extiende hasta los 70’4 centímetros cuando lo abres. Y llega a cualquier punto de tu cuerpo donde lo necesites. El rascador teléscópico Handy se convertirá en tu mejor aliado de tu día a día. Con su diseño en forma de mano y sus acabados en color plata y negro, estamos ante uno de los regalos más originales de esta Navidad.

Su brazo telescópico se alarga para que lo ajustes a la medida óptima y lo utilices con el mínimo esfuerzo. Fabricado en acero inoxidable y PVC, con él podrás rascarte partes de la espalda que hasta ahora eran inaccesibles.



¿Tienes un amigo fotógrafo o al que le guste la fotografía? Entonces esta taza es la idea perfecta para hacerle uno de los mejores regalos originales que puede recibir. Con un diseño inspirado en los objetivos Canon, reproduce un Zoom 28-135 milímetros. Cuenta con su tapa y el interruptor para iniciar el autoenfoque, pero en dentro no están las lentes, sino que es un recipiente fabricado en acero inoxidable en el que podrás echar la leche o el café del desayuno, un cóctel de fruta fresca e incluso un helado para hacer los postres más divertidos.

Cuenta con un cómodo agarre de goma y viene en una caja de regalo. Además, incluye un platillo con forma de cubierta de la lente, que se puede utilizar para mantener tu bebida caliente o fría (según al gusto) y para servir unas galletas con las que completar tu desayuno.



Desarrollado por Heineken en colaboración con Krups, y diseñado por uno de los máximos exponentes del diseño contemporáneo, Marc Newson, el tirador de cerveza The Sub Krups Vb650E nació con el objetivo de cambiar la forma de consumo de cerveza en casa. Con una mezcla perfecta entre diseño y tecnología, este dispositivo está equipado con un mecanismo que permite la refrigeración de la cerveza hasta los dos grados, lo que asegura el placer de poder disfrutar de la cerveza de barril directamente en tu hogar, bien sea solo o en compañía de tus amigos.

Su tecnología de enfriamiento eficaz y silenciosa te permitirá conseguir que tus cervezas lleguen hasta los dos grados en apenas cinco horas (desde temperatura ambiente). Cuenta con una bomba de presión potente para una espuma de calidad e indicadores ‘Listo para servir’ y de nivel del barril. El tirador de cerveza es recargable a través de The Torp, barriles de dos litros de marcas como Heineken, Affligem, Cruzcampo, Baffo D’oro o Tiger que han de ser consumidos antes de quince días después de su apertura.



La chimenea de bioetanol FireFriend DF-6502 crea un ambiente íntimo y acogedor en tu hogar. Dado que no necesita enchufe, puedes usarla tanto en interiores como en exteriores. Dado que no produce olores o residuos, como hollín o cenizas, no se requiere ninguna salida. Además, ¡puede ser un regalo especial!

En las noches de verano la chimenea aportará más luz. Mientras que durante los días oscuros le dará una atmósfera más íntima a tu hogar. La chimenea también se puede usar en el exterior. Esta chimenea segura y decorativa proporciona al instante una atmósfera acogedora. Y es sencilla de montar: sólo tienes que colocar las placas de cristal en la base metálica de la chimenea. Después, llena el quemador de acero inoxidable con bioetanol hasta el máximo (no se incluye el bioetanol, pero se puede obtener fácilmente). Con un encendedor o la parte de atrás del apagador de llamas puedes encenderla y disfrutarás al instante de las agradables llamas de la chimenea.



Siente el poder del lado oscuro en casa con el reloj-despertador Darth Vader de LEGO Star Wars. Es el complemento perfecto para tu colección de LEGO Star Wars, y es que este elemento decorativo amenazador cuenta con pantalla digital iluminada y despertador. Las funciones de repetición y retroiluminación se activan pulsando la cabeza de la figurita. ¡Un regalo fantástico para cualquier admirador de la saga creada por George Lucas!

¿Y quién es Darth Vader? Nacido Anakin Skywalker, un humano sensible a la fuerza, fue criado para convertirse en un heroico caballero Jedi. Sin embargo, después de que la esposa de Skywalker, la senadora Padme Amidala, quedara embarazada, comenzó a ver visiones de la muerte de su esposa durante el parto. En un intento de proteger a su esposa y a su hijo por nacer, Skywalker fue conducido al lado oscuro de la Fuerza como un Lord Sith llamado Darth Vader, que lideró la erradicación de la Orden Jedi por parte del Imperio al servicio del Emperador, el malvado Darth Sidious, haciendo cumplir la voluntad de su Maestro y buscando aplastar a la Alianza Rebelde.



Diseñado como un pirata ‘pata de palo’ con parche, barba, garfio, pendiente, pañuelo negro e incluso un loro, este utensilio de hostelería tiene una gran personalidad. El abrebotellas con forma de pirata dispone de palanca abrefácil, cortador de aluminio, sacacorchos y abrebotellas. Olvídate de Barba Negra, ¡El ‘sin pierna’ es el pirata más duro del bar!