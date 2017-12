El puente de diciembre es momento para los reencuentros y rara será la familia y pandilla que decida hacer el amigo invisible. Es una tradición que se repite cada año en los días previos a la Navidad. Una costumbre que busca reforzar lazos y, de paso, sorprender a tus seres queridos y demostrar que se pueden regalos originales disponiendo de un presupuesto no demasiado elevado.

La eterna duda cuando descubres a quién te toca regalar en el amigo invisible es ‘¿y qué compro yo ahora?’, pero este año tus amigos de Escaparate queremos facilitarte las cosas. Por ello, a continuación te vamos a dar algunas sugerencias. Regalos baratos a la vez que curiosos que estamos convencidos de que causarán furor en tu amigo invisible.

Si crees que es difícil acertar con el regalo para tu amigo invisible, ese que siempre te lleva tantos días encontrar, aquí tienes la solución. Porque el kit amigo invisible ‘Eres muy top’ de UO* es un regalo con el que dejarás sin palabras a esa persona tan especial para ti.

Es ideal para quedar como un rey, para triunfar y para acertar. Se trata de una caja chulísima, en color negro, con un efecto negro mate y azul metalizado para quitar el hipo. Incluye un par de calcetines ‘Eres muy top’ en color coral y un pin ‘Yeah baby’ metálico.



Visual Statements presenta este felpudo de alta calidad que será una auténtica sensación para tus invitados y un regalo muy especial para cada nuevo hogar. Está fabricado con materiales de primera calidad, 100% fibras de poliamida de alta torsión con parte posterior de caucho de nitrilo vulcanizado para un agarre seguro. Y lo mismo sucede con la calidad de impresión de colores, ya que sus fibras se refinan con un proceso de secado por calor y se imprimen con los mejores tintes.

El felpudo es lavable (40 grados) incluso en la secadora y cuenta con una fuerte absorción de suciedad y humedad. Sus dimensiones son de 60 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y ocho milímetros de grosor. Incluye el mensaje “If you bring pizza, shoes or Ryan Gosling, I’m at home”.



No hace muchos años que los emoticonos forman parte de nuestras vidas, pero ahora podrás utilizarlos en la vida real gracias a estos divertidos emoticonos-cojín. Utilízalos en tus selfies, adorna tu sofá o tu dormitorio o simplemente regálalo a la persona que quieras y dile lo que sientes con esta forma de expresión. Hay diferentes modelos, casi tantos como emoticonos puedes encontrar en WhatsApp. ¡Incluido el de la caca sonriente que tantas veces has enviado a tus amigos!



¿Te apetece una partida rápida de billar en la oficina? No hay necesidad de encontrar espacio para una mesa normal, este minibillar de escritorio es todo lo que necesitas. Incluye el juego completo con bolas, tacos y un triángulo, es decir, todo lo que necesitas para que juegues una partida de billar con tus amigos cuando necesites pasar un buen rato estés donde estés.



Pizza socks box es una propuesta para los amantes de los calcetines coloridos, locos y atrevidos, y también para los eternos devoradores de pizza. Con estos calcetines siempre destacarás gracias a su diseño propio y único. Y es que los calcetines han irrumpido con fuerza en el mundo de la moda: antes eran un accesorio poco valorado de la ropa interior, ¡pero ahora son un elemento más con el que marcar tu estilo propio!

Piensa en la cara que va a poner tu amigo invisible cuando reciba este regalo. Porque pizza socks box parece una caja con una pizza calentita en su interior hasta el último momento. Tras abrirla se descubrirá ante sus ojos algo que parece exactamente igual que una pizza. Y no será hasta que coja la pizza-calcetín con las manos y la desenrolle cuando se percatará de lo qué es. Muchas risas y una sensación de total sorpresa están garantizadas. Y la persona a la que se los des recordará este regalo por mucho tiempo.



Diseñada como un adorable oso panda blanco y negro, esta taza de desayuno es una forma diferente y divertida de empezar el día mientras te bebes un poco de leche y/o café. Incluye un práctico compartimento para guardar galletas. ¡Y es un tierno oso panda! ¿Qué más le puedes pedir a una taza de desayuno?



Tu amiga invisible flipará cuando le regales este llavero. Porque además de para organizar sus llaves, ¡también esconde un juego de ropa interior femenina para uso en casos de emergencia! Simplemente tendrá que desenroscar la parte superior de la cápsula en la que vienen guardadas para acceder a las braguitas. ¡Te salvarán cuando menos te lo esperes!



Si buscas un regalo original a la vez que práctico, esta bola de boxeo antiestrés para escritorio es perfecta. El set incluye la base, el muelle y bola (muy fáciles de montar), además de la bomba de aire y la aguja para inflar el balón y que empieces a dar puñetazos.

Su base de ventosa se mantiene firmemente en el lugar en que la coloques sin dejar marca. ¡Abandona tu puesto de trabajo durante unos instantes y empieza a sacar todo el estrés que llevas dentro a base de puñetazos!