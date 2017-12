Salir a la calle es un verdadero suplicio con las bajas temperaturas que sufrimos en muchos puntos del país. Así que si no es estrictamente necesario, lo mejor es quedarse en casa. Y si podemos disfrutar de una tarde de sofá y manta, ¡mejor que mejor!

Un pijama calentito, una manta, unas palomitas y una serie, libro o disco serán los accesorios perfectos para esa tarde de sofá y manta que tanto necesitas. En Escaparate te ayudamos a equiparte detallándote algunos productos que te vendrán de perlas para hacer de tu tarde de sofá y manta un plan perfecto:

Hecha de 100% poliéster, la manta de piel sintética AmazonBasics ofrece la textura y da la sensación de piel, combinada con una suavidad que es relajante al tacto. Uno de los lados cuenta con piel sintética y lujosa, muy agradable al tacto, de unos 12’7 centímetros de longitud. El otro lado es de tela aterciopelada corta, súper suave al contacto con la piel.

Aporta calidez natural y belleza a cualquier cama de dormitorio principal, diván o sillón de lectura. Añade un toque de glamour sofisticado y ofrece una capa extra de calor agradable, por lo que es perfecta para las noches heladas y los meses más fríos. Además, las mantas se tiñen de manera individual, lo que crea variaciones naturales de color, así que no hay dos exactamente iguales. Y la puedes lavar en la lavadora para limpiarla de manera rápida y cómoda según las necesidades.



¿Hay alguien a quien no le gusten las palomitas? ¿Qué sería una película sin ellas? ¿Y de una tarde de sofá y manta sin degustar un buen bol de palomitas saladas o dulces? Disfruta cuando quieras de unas palomitas sanas y naturales con la máquina de palomitas retro Gadgy.

Gracias a su preparación sin aceite lograrás unas sabrosas y ligeras palomitas para disfrutar de tus tardes en familia. Además, gracias a su diseño vintage, dará un toque original a tu cocina. Las pelis ya tendrán otro sabor con este palomitero. Y olvídate de complicadas maniobras para evitar que las palomitas salgan rebotadas por toda la cocina, porque la máquina está preparada para evitarlo.



Los hermanos Lia y Will comparten su vida en la mansión familiar de New Haven con una madre que vive aislada en su estudio escribiendo novelas de terror y un padre ausente. Pese a la estrecha relación que mantienen desde niños, con los años, su personalidad los convertirá en dos personas muy distintas: una, Lia, alegre y despreocupada, y el otro, William, siempre con la sensación de no encajar en el mundo.

El día que ambos entierran a su madre, Will desaparece misteriosamente sin dejar rastro, pero cinco años después, Lia descubre en una exposición el retrato de un escritor de comienzos del siglo xix, conocido por el seudónimo de Escorpión y que es la viva imagen de su hermano. Una feliz casualidad le abrirá a Lia las puertas para embarcarse en una aventura única y fascinante, un viaje al pasado con la esperanza de encontrar a su alma gemela y también a sí misma.



Lo mejor para combatir el frío es un pijama bien mullidito, como este para mujer de Joe Browns. Además de mantenerte caliente durante todo el invierno, ¡tiene el dibujo de un oso en la parte delantera! Un osito que te enamorará y al que querrás abrazar. Fabricado en 100% poliéster, no te lo quitarás hasta que llegue el próximo verano.



A new career in a new town es una nueva caja deluxe que abarca la carrera de David Bowie desde 1977 hasta 1982. Cuentan con todo el material publicado oficialmente por David Bowie durante esos cinco años. Esta caja incluye los álbumes correspondientes a la llamada trilogía de Berlín: Low, Heroes y Stage (tanto el original como las nuevas versiones), álbumes en los colaboraron estrechamente Visconti y Brian Eno, así como el EP Baal, que ve por primera vez la luz en esta colección, y el álbum Scary Monsters (and super creeps)



Si te aburren las mantas tradicionales, ¡espérate a conocer la manta de cola de sirena! Diseñada para mayores y pequeños, esta manta está hecha de suaves y acogedoras fibras de algodón y acrílico, un material ecológico y respetuoso con la piel. Cuenta con una abertura para facilitar la entrada y salida a la manta, y es muy versátil, ya que te permite mover los pies dentro de la cola de sirena sin que pierdan temperatura.

Es genial para esa tarde de sofá y manta en la que buscas mantenerte caliente en todo momento. Está hecha a mano con crochet y se puede utilizar todo el año. Además, es un regalo original para esta Navidad que te hará convertirte en una princesa Disney. ¡Y es que te sentirás La Sirenita con ella!



Se acerca el invierno y el gran juego se vuelve cada vez más complejo mientras las familias más poderosas de los Siete Reinos conspiran y luchan por apoderarse del trono de Hierro. Basada en las novelas superventas de George R. R. Martin, esta serie original de HBO nos lleva a un épico viaje a través de antiguos y misteriosos reinos hasta las mismas fronteras entre los vivos y los muertos. Mientras las fuerzas opuestas se alinean una contra otra y la hora de la verdad se acerca, queda todo por jugar en este Juego de Tronos

Este pack incluye todas las temporadas emitidas hasta el momento, es decir, los más de sesenta capítulos que componen la serie a día de hoy. Además de otros extras como guía de los episodios, reportajes especiales, escenas eliminadas y audio comentarios con el reparto y el equipo, entre otros.