Estamos convencidos de que los videojuegos serán protagonistas del Black Friday 2017. Porque para cuando llegue el 24 de noviembre la mayoría de los grandes lanzamientos (si no todos) ya estarán en las tiendas preparados a convertirse en superventas de la Navidad. Y si podemos comprarnos nuestros videojuegos favoritos al mejor precio, ¿por qué esperar un mes más?

La pregunta es: ¿qué videojuegos son los más irresistibles de este año? ¿Cuáles son los títulos que no deberías perder de vista en el Black Friday 2017 (si es que no los tienes ya)? En Escaparate tenemos la respuesta:

No importa de dónde eres, qué edad tienes, si eres un panda o una zanahoria… ¡Sube el volumen y saca al bailarín que llevas dentro porque Just Dance 2018 hace bailar a todo el mundo! La mayor franquicia de videojuegos musical de todos los tiempos, con más de 63 millones de copias vendidas, está de vuelta. Tanto si eres un organizador de fiestas nato, una joven promesa del baile o un bailarín profesional en busca de nuevos retos, ¡jamás habías tenido tan fácil ponerte a bailar!

Desde los éxitos más recientes hasta los favoritos de toda la familia, baila 40 nuevas canciones entre las que no faltan ’24k magic’, ‘Rockabye’, ‘Chantaje’, ‘Naughty girl’, ‘Make it jingle’ y un largo etcétera.



La princesa Peach ha desaparecido una vez más y le toca a Mario rescatarla de las garras de Bowser. Esta vez el maquiavélico villano está planeando una boda de las de tirar la casa por la ventana en la que piensa darle el sí a la pobre Peach. En su aventura, Mario tiene un mundo entero por explorar. Desde misteriosas ruinas a urbes con luces de neón, cada reino es un campo de recreo repleto de secretos y de lunas que recoger.

Acompaña a Mario en una enorme aventura en tres dimensiones por todo el planeta usando sus habilidades para recoger lunas que servirán de combustible a tu aeronave, la Odyssey. Y entretanto, rescata a la princesa Peach de las garras de Bowser.



Call of Duty: WWII es la experiencia definitiva de la II Guerra Mundial. El título cuenta la historia de la inquebrantable hermandad de hombres comunes que lucharon por preservar la libertad en un mundo al borde de la tiranía. Los jugadores se alistarán en un viaje arenoso, intenso a través de los campos de batalla de la guerra.

Ofreciendo efectos visuales impresionantes, la campaña te transportará al escenario europeo mientras se involucran en una nueva historia de Call of Duty ambientada en las icónicas batallas de la II Guerra Mundial. El modo multijugador regresa a lo original, con el combate sobre el terreno. Auténticas armas y la tradicional acción ‘run-and-gun’ te sumergirán en una gran variedad de ubicaciones de la contienda.



Las precuelas, la trilogía original y una nueva era se unen en una experiencia multijugador ampliada y un combate espacial de escala galáctica. Juega con héroes emblemáticos que aportan distintas habilidades al campo de batalla o únete al combate en una apasionante historia para un jugador.

Fórjate un nuevo camino como Iden Versio, comandante del Escuadrón Infernal, una unidad de fuerzas especiales tan letal en tierra como en el espacio. Enfréntate a grandes personajes de Star Wars en una historia de venganza, traición y redención que se desarrolla a lo largo de treinta años.



Olvida todo lo que sabes sobre los videojuegos de The Legend of Zelda. Entra en un mundo de descubrimientos, exploración y aventura en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un título que rompe con las convenciones. Viaja por prados, bosques y cumbres montañosas para descubrir qué ha sido del asolado reino de Hyrule en esta aventura a cielo abierto.

Escala torres y montañas en busca de nuevos destinos y sigue tu propio camino para llegar hasta ellos. Por el camino lucharás contra enormes enemigos, cazarás feroces bestias y recolectarás ingredientes para preparar las comidas y elixires que te permitirán subsistir durante tu aventura.



Gracias al motor Frostbite, FIFA 18 hace que se confunda la línea que separa el mundo virtual del real y también consigue darle vida a las estrellas, a los equipos y a las atmósferas que se viven en el juego. Introduce la tecnología de movimiento de jugadores reales, un sistema de animación totalmente nuevo que pone a disposición del jugador una capacidad de respuesta sin precedentes y la personalidad del futbolista: Cristiano Ronaldo y otros jugadores de talla mundial que se controlan y se mueven de la misma forma en que lo harían sobre el terreno de juego real.

El control de los jugadores, en combinación con los nuevos estilos de equipos y posicionamiento, te proporcionan las herramientas para crear momentos emocionantes por todo el mundo en medio de las atmósferas más inmersivas. Además, el juego te permite viajar por el globo con Alex Hunter en El Camino junto a un elenco de personajes famosos y los mejores talentos del fútbol.



Viaja al Antiguo Egipto, el lugar más misterioso de la historia, en un periodo crucial que dio forma al mundo de hoy. Descubre los secretos tras las Grandes Pirámides, los mitos olvidados, los últimos faraones y, grabada en jeroglíficos perdidos en tiempos remotos, la historia del origen de la hermandad de los assassins.

Experimenta un sistema de combate mientras recoges tesoros y usas armas con diferentes características y rarezas. Disfruta de una mecánica de progreso profunda RPG, elige tus habilidades preferidas y pon a prueba tus habilidades contra enemigos únicos y poderosos.