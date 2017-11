Se acerca el Black Friday 2017, un buen momento para comenzar a comprar tus regalos navideños. Nosotros te recomendamos hacerlo con tiempo, así evitarás que te pille el toro y que se agoten las cosas que deseas adquirir.

Quizá todavía no hayas pensado en qué regalos comprar, pero eso no es problema porque en Escaparate te vamos a dar unas cuantas ideas para todos los gustos. Si aprovechas el próximo 24 de noviembre para comprarlo matarás dos pájaros de un tiro: tendrás tus regalos preparados para cuando llegue el momento y te habrás hecho con ellos al mejor precio.

Todo tiempo pasado fue mejor. Por suerte, Casio no se olvida de sus raíces y siempre guarda un lugar en su corazón para el diseño retro. Con los relojes de pulsera de Casio Collection, el culto al primer reloj digital de los años 80 permanece tanto en forma, como en funcionalidad y colores.

Estos iconos intemporales del diseño, con sus tonos dorados cálidos, metálicos de acero inoxidable y el negro del plástico, combinan con las tendencias de estilo y ocio más actuales. Con solo pulsar un botón la pantalla del reloj se ilumina óptimamente, para poder ver toda la información incluso en la oscuridad. Además, la alarma diaria te recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada.



¡Vuelve una de las naves más emblemáticas de la saga Star Wars, más rápida y mortal que nunca! Tal y como aparece en Star Wars: El Despertar de la Fuerza, la versión LEGO más reciente del Halcón Milenario cuenta con muchísimas novedades externas, como un diseño más aerodinámico y detallado, cabina desmontable con espacio para dos minifiguras, torretas láser superior e inferior giratorias con escotilla y espacio para una minifigura, cañones automáticos dobles, antena de rastreo, rampa y escotillade entrada.

Abre las placas del casco y descubre aún más detalles en el interior, como la cubierta principal con área de asiento y tablero de holoajedrez, un sistema de hipervelocidad más detallado, compartimento secreto, más cajas y cables, y espacio para munición de cañón automático.

Por supuesto, ningún modelo LEGO del Halcón Milenario estaría completo sin Han Solo y Chewbacca, así como otros famosos personajes de Star Wars: El Despertar de la Fuerza. ¡Activa la hipervelocidad y pon rumbo a la diversión con LEGO Star Wars!



Los aceites esenciales Mindbreaker cuentan con el mejor y más maravilloso olor del mundo, y mantienen el equilibrio de tu cuerpo, mente, corazón y espíritu. Son posiblemente uno de los mejores regalos de la naturaleza.

Pueden ser utilizados para aromaterapia, masaje personalizado y aceites corporales, vaporizador, difusión, quemador de aceite, inhalación, compresa, perfume, mezclas, spa y cuidado del hogar, productos de limpieza. Dan una nueva energía a tu vida y recuperan tu resplandor natural

Los aceites esenciales Mindbreaker de grado terapéutico son totalmente revolucionarios y diferentes a los que haya visto antes. Debes experimentarlos personalmente para apreciar su calidad superior. Extraen con suavidad y cuidado los elementos más potentes de la naturaleza para crear aceites impecables para las personas que se preocupan por mejorar su estilo de vida, su salud y su bienestar general.



El Korg MA-1BKRD es un metrónomo compacto que cubre todas las bases con una amplia gama de tempo y una rica variedad de ritmos y patrones rítmicos. También muestra el ritmo de una forma innovadora que hace que la práctica sea más fácil.

Con un diseño elegante y una funcionalidad fiable, este metrónomo compacto es una ayuda indispensable para practicar el ritmo apta para cualquier músico.



El Fire TV Stick abre tu televisor de alta definición a un mundo de entretenimiento en línea. Se trata de una forma muy práctica de ver una gran selección de películas y series de Amazon Prime Video, Netflix, YouTube y a más de 4.000 aplicaciones y juegos. Incluye su propio mando que tiene todas las funciones necesarias para que uses el dispositivo con total comodidad.

Disfruta de una reproducción en streaming rápida y sin interrupciones gracias al procesador Quad-Core. Los ocho gigas de almacenamiento y la memoria de un giga se encargan de que las apps y los juegos funcionen a la perfección. Además, los miembros de Amazon Prime pueden disfrutar de Prime Video, un servicio que da acceso a series exclusivas como The Man in the High Castle, American Gods y The Grand Tour, de manera ilimitada.

Te divertirás también con los mejores juegos. Pon tus habilidades a prueba con títulos como Hungry Shark Evolution, Pac-Man 256 y Crossy Road, usando el mando que viene incluido. Muchos de los juegos son gratuitos y los títulos de pago están disponibles a partir de solo 0’69 euros.



Gracias al calefactor Rowenta Instant Comfort Compact olvídate de pasar frío este invierno. Gracias a su tamaño compacto (26 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho y 19’5 centímetros de altura) podrás utilizarlo en cualquier lugar de tu casa. Dispone de dos posiciones de potencia: 1.000W para un uso más silencioso y prolongado, y 2.000W para un calentamiento rápido y potente.

Podrás calentar cualquier estancia de tu casa, moviéndolo de manera fácil, gracias a su pequeño tamaño y su asa de transporte. El termostato incluye un dispositivo anti-heladas para los periodos más fríos del invierno que mantendrá una temperatura ambiente por encima de los 0 grados. También dispone de la función ventilador de aire frío para refrescar tu casa en verano.