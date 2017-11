Estamos convencidos de que los discos se colarán entre los productos más vendidos del Black Friday 2017. La cercanía de la Navidad ha hecho que los artistas se pongan las pilas para lanzar sus nuevos trabajos antes de que se inicien las compras navideñas, unas compras que tendrán su punto de partida el próximo 24 de noviembre.

Y como entre las claves para el Black Friday 2017 que te ofrecimos en Escaparate estaba el de hacer una lista con los productos que necesitas, ve anotando los discos que todavía no están en tu colección. ¡Y que no se te escapen!

Pablo Alborán ha vuelto tras dos años de ausencia con un nuevo disco. El malagueño que ha revitalizado la música pop española y latina de los últimos años ha regresado a lo grande con una obra personal y sorprendente.

Prometo es el resultado de dos años de reflexión en los que ha crecido como artista, un álbum en el que está todo lo que ha convertido su música en un fenómeno mundial, pero también todas las nuevas influencias resultado de su curiosidad y evolución musical. Uno de esos discos que están llamados a triunfar durante el Black Friday 2017.



Reputation es el nuevo trabajo de Taylor Swift. La artista americana ha trabajado de una manera especial en este disco donde hace un giro relevante hacia un nuevo sonido e imagen sin dejar la esencia que la hace tan única en el panorama pop mundial.

El primer single que se publicó de este álbum fue “Look What You Made Me Do”, que batió, como es de costumbre, todos los récords de visitas en YouTube en un primer día. Y también consiguió en el día de estreno ser la canción más escuchada en Spotify.

El sonido de Reputation nos lleva a los años 80 con toques de electro y new wave y también entra el techno de los años 90.



Enrique Bunbury nos ofrece su disco más carnívoro, feroz y diagnosticador. Expectativas es la banda sonora de una distopía que ha mutado en realidad, que se conjuga en presente de indicativo y que, a primera vista, carece de fecha de caducidad.

En las once canciones que conforman su nuevo álbum, el compositor nos ubica en un ecosistema tan atroz como el que aparece en Un mundo feliz de Huxley, en 1984 de Orwell, o, desde un punto de vista musical, en el Diamond Dogs de Bowie. Sólo que en lugar de recurrir a la fabulación, el músico canta basándose en lo que ve, en lo que lee, en lo que vive.



El grupo infantil Pica-Pica prepara para estas fiestas navideñas un nuevo DVD + CD muy especial titulado Navidad Navidad. Un juguete audiovisual de villancicos para toda la familia. Se trata de un recorrido por el mágico mundo de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, que hacen las delicias de los niños.

Toda la familia podrá cantar en casa y en el coche los villancicos de siempre con nuevos ritmos y al más puro estilo Pica-Pica. Con más de 1’5 millones de suscriptores y 1.400 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube, son sin duda los youtubers infantiles del momento, que ya tienen en su poder el Premio Botón de Oro.

El DVD + CD incluye villancicos como Los Peces en el Río, Rodolfo el Reno, Jingle Bells, La Marimorena, Rin Rin o Ya vienen los Reyes Magos, entre otros.



En la búsqueda de un sonido propio Vanesa Martín apostó por irse a vivir una temporada a Los Ángeles y contar con Eric Rosse productor de Birdy, Marron5 o Pablo Alboran. Este binomio de personalidades que surgió entre los dos dio su fruto creando un sonido lleno de fuerza, emoción y honestidad.

Una experiencia enriquecedora que ha permitido a Vanesa trabajar y disfrutar mientras músicos de primer nivel como el batería Matt Chamberlain, el bajo Mark Browne, el chelo Cameron Stone y el guitarrista Michael Carey grababan sus canciones.

Munay viene dispuesto a hacerte cómplice de una gran verdad, el respeto y el poder de la creación, es un concepto quechua que significa el “poder del amor” refiriéndose al amor incondicional que tiene el/la Creador/a por la creación.



Mi casa es la tuya es el disco que reclaman las audiencias de televisión: una selección de las canciones que suenan en el programa de Bertín Osborne, que está consiguiendo notables datos de audiencia, haciéndose con el liderazgo del prime time televisivo. La conversación distendida y la complicidad que el presentador logra con cada entrevistado constituyen las principales claves del éxito del programa, que cuenta con una cuidada banda sonora que se ha convertido en una de las señas de identidad del formato.

La mayoría de esas canciones son versiones en acústico a cargo de prestigiosos artistas de temas muy conocidos para un público tan amplio como la propia audiencia del programa. Aparecen composiciones tan célebres como Time after time, Only you, Billy Jean, Over the rainbow, Suspicius mind, Hotel California o Smells Like Teen Spirit, interpretadas por nombres variopintos entre los que aparece el del propio Bertín Osborne. Y por supuesto, entre esas cuarenta canciones se encuentra ese England Skies de la banda e indie folk Shake Shake Go que sólo se puede encontrar en formato físico en este álbum.



Mismo sitio, distinto lugar es el álbum ‘más necesario’ de Vetusta Morla. Necesario para la propia banda, más que para nadie. Necesario como mudar de piel cuando nos aprieta la nuestra, como cambiar las preguntas cuando ya no nos sirven las mismas respuestas.

Necesario como saltar de un barco en llamas, aunque sea para nadar en aguas desconocidas. Sus diez canciones suponen una reformulación de todo lo anterior que, irónicamente, ha concluido en un cuarto álbum de estudio que es la huella de una identidad fortalecida.



Rozalén ha vuelto con su nuevo álbum Cuando el río suena…, tercer trabajo de estudio tras Con derecho a… y Quién me ha visto…. Consolidada ya como una de las artistas más personales y auténticas de la canción pop española este tercer álbum de estudio llega tras dos discos convertidos en disco de oro en ventas y con interminables giras cargadas de éxito.

‘Girasoles’ constituye el primer single de este nuevo álbum, una canción vitalista cuyo mensaje conecta directamente con quién es Rozalén, la reivindicación de un mundo mejor y para todos. Una artista con un ADN único que una vez más crece a ritmo vertiginoso y promete destacar con su nuevo trabajo.