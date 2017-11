¿Estás pensando en renovar tus utensilios de cocina? Entonces deberías echarle un vistazo a Le Creuset, una marca conocida en el mundo entero por sus productos de alta calidad de hierro colado, acero inoxidable, aluminio antiadherente y cerámica, pero también por también por sus accesorios de silicona, teteras, textiles de cocina y utensilios para vino.

Fundada en 1925, la innovación sigue siendo la clave del éxito de esta marca que es protagonista de nuestro artículo de Escaparate de hoy. Si quieres cocinar mejor, no pueden faltar estos utensilios en tu cocina:

Durante muchas generaciones, las familias han considerado a la cocotte en hierro colado esmaltado como la pieza premium para cocinar. Es la compañera culinaria diaria que da más sabor a tus platos y también es ideal para todas las preparaciones: arroces, carnes, pescados, legumbres, verduras, estofados, guisos, cremas, salsas, sopas, confituras, etc (incluso se puede usar para hornear panes, tartas y pasteles.). Por ser un excelente conductor del calor, el hierro colado es uno de los mejores materiales para cocinar. Además, la base, las paredes y la tapa tienen el mismo grosor, que garantizan la absorción y distribución uniforme del calor, sin puntos de sobrecalentamiento. El resultado es que la comida no se quema ni se queda cruda en el centro. Además, la distribución del calor uniforme por toda la cocotte hace que los alimentos no pierdan su jugo durante la cocción, conservando así todos sus nutrientes y vitaminas. Y su espectacular diseño te permitirá servir los platos del fuego a la mesa (y de la mesa al lavavajillas). La cocotte redonda Evolution de Le Creuset presenta la misma esencia de la gama tradicional, pero con tres mejoras muy importantes: un esmaltado más resistente, un diseño perfeccionado y mayor ergonomía.



El set de 6 tazas arcoíris de gres de Le Creuset tiene el tamaño perfecto para un espresso suave o incluso para servir ricos postres individuales. Estas pequeñas tazas le darán un toque de color a tu cocina. Las tazas cuentan con una durabilidad excepcional, ya que son resistentes a los golpes y a las manchas. Además, su superficie de esmalte no poroso no absorbe los olores ni los sabores. Y son muy fáciles de limpiar.



La gama premium de acero inoxidable Le Creuset es la más brillante del mercado y combina perfectamente con la gama estrella de hierro colado esmaltado. Cada pieza está fabricada con acero inoxidable 18/10 en una construcción de tres capas (acero inoxidable, aluminio y acero inoxidable) para que el calor se propague de manera uniforme en cada pieza y obtener así excelentes resultados de cocción. Esta batería de cocina de cinco piezas de acero inoxidable dispone de un refuerzo de titanio para evitar la decoloración y es compatible con todas las fuentes de calor, incluidas las placas de inducción.



Con esta parrilla grill rectangular podrás preparar carnes, verduras, pescados y mariscos con mucha rapidez y de forma saludable. Es un utensilio imprescindible para disfrutar de la cocina sana, pues permite cocinar sin aceite. Está fabricada en aluminio forjado tratado especialmente para dar un fuerte y robusto acabado y así soportar las necesidades del uso diario. Su capa antiadherente te permite cocinar fácilmente sin que nada se te pegue, y da igual que estés cocinando con poco aceite o mantequilla. Sus mangos y asas de acero inoxidable no se calientan al cocinar, y cuenta con remaches de aluminio que proporcionan un acabado robusto. Es fácil de limpiar gracias a que los alimentos no se pegan.



La cocina del norte de África es una combinación de un gran número de influencias y culturas diferentes y tiene sus raíces en las civilizaciones antiguas que invadieron, visitaron y comercializaron en las costas de esta extensa región que linda con el litoral meridional del mar Mediterraneo. Con el tajín de hierro colado esmaltado de Le Creuset podrás preparar tus platos con el sabor de la cocina norteafricana. Se fabrica utilizando dos materiales diferentes. La base está hecha en hierro fundido esmaltado de alta calidad, mientras que el cono es de gres cerámico. El peso y el grosor de la base proporcionan un grado adecuado de dispersión y retención del calor. Y los mejores resultados para una cocción lenta y prolongada se consiguen con niveles de calor muy bajos. Además, presentando tus platos directamente en la mesa con el tajín hará que tus invitados se sientan como en un país exótico amenizando el servicio. Es apto para su uso en el frigorífico y en el lavavajillas, y el esmalte vitrificado inalterable con el que está revestida su superficie no absorbe la humedad, el sabor ni el olor de los alimentos.



La gama de utensilios de cerámica de gres de Le Creuset es muy funcional y versátil: es perfecta para preparar deliciosos postres, pastas gratinadas, verduras al horno, tartas, quiches y panes caseros. Con diseño innovador y diversos colores, es perfecta para servir directamente en la mesa y combina con cualquier cocina. Está fabricada con el tipo de arcilla más robusta (horneada a 1300 grados), por lo que es muy fuerte y duradera. Es resistente al desconchado, a las ralladuras y a las manchas, lo que hace que sea ideal para su uso diario. Admite temperaturas de -18 y 260 grados, por lo que puedes meterla directamente del congelador al horno. Con ella conseguirás resultados fantásticos en el horno o microondas. También sirve para guardar comida en el frigorífico o congelador, y la puedes lavar en el lavavajillas.