¿Cuánto dinero te quieres gastar? Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer antes de que llegue el Black Friday 2017. Porque durante todo el día verás descuentos irresistibles… ¡La tentación será muy grande! Calcula bien la cantidad que tienes disponible para ese día y no te pases de tu presupuesto.

Las ofertas aparecerán delante de tus ojos sin parar. Pero, ¿realmente son ofertas? Utiliza la lista que has confeccionado siguiendo nuestro primer consejo para hacer un seguimiento de los precios. Quizá algunas tiendas aprovechen el Black Friday 2017 para subir los precios de determinados productos y presentar una rebaja mayor de la que en realidad es.

Posiblemente habrá descuentos con un tiempo limitado, lo que te obligará a ser rápido. Nuestra recomendación es que estos días te vayas registrando en las páginas web en las que vas a efectuar tus compras y/o actualices correctamente los datos de tus cuentas (dirección de envío e información de pago principalmente). Así no perderás tiempo rellenando formularios y podrás ser el primero en beneficiarte de esa ganga.

Consultar la política de devolución

Has comprado una prenda de ropa a un precio irrisorio, pero cuando llega a tu casa no te queda bien y te toca devolverla. ¿Te habías asegurado de que la devolución era gratuita? Esta escena puede repetirse muchas veces durante el Black Friday 2017. Nuestro consejo es que previamente te informes de las condiciones de venta y devolución de tus compras. Para que no sufras en tus carnes eso de ‘lo barato sale caro’…