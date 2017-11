Seguro que ya tienes señalado en rojo en tu agenda el 24 de noviembre, pues ese día tendrá lugar el Black Friday 2017. Ya sabes cuándo es, pero ¿estás preparado para afrontar todas tus compras? Se avecina una jornada de mucha locura y puede que el frenesí te lleve a comprar cosas que no quieras o a pagar más por ellas… Sin embargo, no tienes por qué preocuparte. Ya sabes que en Escaparate nos encanta ayudarte, por ello vamos a dedicar este artículo a tratar de que le saques el máximo partido al Black Friday 2017 sin que tu cartera se resienta (demasiado).

Hemos elaborado una pequeña guía con consejos destinados a que acabes el Black Friday 2017 con una sonrisa en la boca. Esperamos que estos trucos te vengan de perlas y compres todo lo que necesitas al mejor precio.

1. Planificar qué productos necesitas

Tan importante es estar atento el Black Friday 2017 como la preparación previa. La cercanía de la Navidad convierte a este día en el ideal para anticipar tus compras. Por eso es vital saber de antemano qué productos tienes intención de adquirir. Haz una lista con todas las cosas que necesitas y ve rellenándola durante estos días. Así evitarás acabar haciendo compras de forma impulsiva.

2. Decidir cuánto presupuesto tienes

¿Cuánto dinero te quieres gastar? Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer antes de que llegue el Black Friday 2017. Porque durante todo el día verás descuentos irresistibles… ¡La tentación será muy grande! Calcula bien la cantidad que tienes disponible para ese día y no te pases de tu presupuesto.

3. Comparar precios

Las ofertas aparecerán delante de tus ojos sin parar. Pero, ¿realmente son ofertas? Utiliza la lista que has confeccionado siguiendo nuestro primer consejo para hacer un seguimiento de los precios. Quizá algunas tiendas aprovechen el Black Friday 2017 para subir los precios de determinados productos y presentar una rebaja mayor de la que en realidad es.

4. Crea tu cuenta y/o actualiza tus datos

Posiblemente habrá descuentos con un tiempo limitado, lo que te obligará a ser rápido. Nuestra recomendación es que estos días te vayas registrando en las páginas web en las que vas a efectuar tus compras y/o actualices correctamente los datos de tus cuentas (dirección de envío e información de pago principalmente). Así no perderás tiempo rellenando formularios y podrás ser el primero en beneficiarte de esa ganga.

5. Consultar la política de devolución

Has comprado una prenda de ropa a un precio irrisorio, pero cuando llega a tu casa no te queda bien y te toca devolverla. ¿Te habías asegurado de que la devolución era gratuita? Esta escena puede repetirse muchas veces durante el Black Friday 2017. Nuestro consejo es que previamente te informes de las condiciones de venta y devolución de tus compras. Para que no sufras en tus carnes eso de ‘lo barato sale caro’…

6. Revisar las ofertas todo el día

Hay establecimientos que irán actualizando su catálogo de ofertas durante las 24 horas del Black Friday 2017. No desesperes si a primera hora no ves los productos de tu lista a precios irresistibles. Quizá aparezcan por la tarde o por la noche.

7. Cyber Monday 2017

¿No has encontrado lo que buscaba en el Black Friday 2017? Tranquilo, tendrás una segunda oportunidad tan solo tres días después. Porque las tiendas también ofrecen suculentos descuentos durante el Cyber Monday 2017, que tendrá lugar el lunes 27 de noviembre). ¡E incluso puede que los productos que tenían un precio bajo el viernes cuenten con un mayor descuento el lunes!