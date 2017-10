Aunque le ha costado llegar a nuestras vidas, por fin estamos teniendo unos días de otoño tal y como se presuponen para estas fechas. El sol y el calor han dejado paso a las nubes y a las bajas temperaturas. Y también a la lluvia, que ha hecho acto de presencia en prácticamente todos los puntos de España. Esto ha provocado que las calles se llenen de paraguas. Y precisamente hoy los paraguas son los protagonistas de este artículo.

¿Quién ha dicho que nos tenemos que limitar a utilizar los paraguas de toda la vida? Ahora existen paraguas con las más modernas tecnologías y con diseños diferentes, ideales para darle un toque diferente al otoño y para que tu paraguas diga mucho de tu personalidad. Como por ejemplo, los que forman parte de esta selección que te proponemos hoy en Escaparate.

Gracias a un innovador diseño, el paraguas Aigumi es plegable y reversible. Dale un toque a diferente a este accesorio cuando no lo estés utilizando, ya que cuando lo cierras el lado interior (el que está seco) se convierte en el exterior, ayudando a que no mojes el suelo cuando llegues a casa o a otro lugar. Abrirlo es tan sencillo como pulsar un botón. Además, es seguro abrirlo en espacios reducidos cuando entras o sales de un edificio, en el coche o en medio de una multitud. ¡Con él no hay peligro de golpear a nadie! También es fácil de guardar, ya que se mantiene de pie solo, lo que te ayudar a dejarlo en cualquier lugar cuando no haya sitio para apoyar tu paraguas. Gracias a su diseño aerodinámico se adapta perfectamente a todo tipo de viento y siempre se mantiene en la posición más cómoda, lo que ayuda a que sea agradable de usar. Y si se te da la vuelta, pulsando un botón puedes remediarlo.



Si buscas un modelo clásico, Leebotree ofrece este modelo compacto de 30 centímetros cuando está cerrado y 107 centímetros cuando está abierto. Con apenas 0’39 kilos de peso, es tan sumamente pequeño y ligero que lo podrás llevar en cualquier bandolera, bolso o mochila. Cuenta con un sistema automático de apertura y cierre mediante un botón. Su rápida respuesta te asegura un perfecto y cómodo funcionamiento. Ofrece una protección excepcional contra el mal tiempo, ya que está fabricado con tela impermeable 210T superior y más duradera (en comparación con la habitual 190T). El mango de goma es antideslizante y muy resistente. Repele el agua, resiste a la abrasión. El bastón está construido con acero inoxidable endurecido y está recubierto de resina negra de alta calidad. Además, su sistema de varillas está hecho de fibra de vidrio y acero inoxidable, lo que proporciona resistencia y flexibilidad. En definitiva, un compañero de viaje perfecto para ayudar a mantenerte bien protegido de las lluvias, del viento y de la tormentas, y que además te hace la vida más fácil y cómoda.



No hace falta que cargues con esos pesados y enormes paraguas porque con el que te ofrece Camtoa puedes disfrutar de la misma protección contra la lluvia y el viento en un tamaño mini. Es la combinación perfecta entre protección, duración y portabilidad. Apenas pesa 200 gramos y mide 6’5 centímetros de largo cuando está cerrado. ¡Y estas medidas son incluso cuando está dentro de su caja impermeable! La estructura está fabricada con metal y con fibra de vidrio, así que no se romperá fácilmente cuando haya vientos fuertes. Tiene un mango de goma antideslizante agradable al tacto y una correa para que lo asegures a tu muñeca cuando lo uses. Su excelente impermeabilidad te ayudará a sacudir más el agua y meterlo prácticamente seco en la funda cuando ya no llueva. Además, su tela filtra el 95% de los rayos UV, así que es una excelente opción para protegerte tanto de la lluvia como del sol.



El paraguas multicolor Saiveina está fabricado con materiales de muy buena calidad. Hecho con material 190T de alta densidad, resiste a la lluvia perfectamente. Además es muy resistente al viento, ya que ha sido construido con un eje central de acero inoxidable y con un robusto armazón y varillas. Cuenta con un tamaño suficiente para albergar a dos personas bajo su protección (tiene un diámetro de 114 centímetros cuando está abierto y un arco de 132 centímetros). Su mango de espuma es suave, cómodo y antideslizante. Y, por si fuera poco, su diseño te hará no pasar desapercibido en la calle. ¡Llevarás el arcoíris contigo!



El paraguas inverso Golden Lemur para mujer y hombre tiene un diseño original de apertura y cierre al revés que los paraguas convencionales, lo que te permite mantenerlo abierto hasta el último momento. De esta forma estarás cubierto hasta que entres completamente en el coche o pases al interior de un edificio. Al permanecer el agua en su interior, se evitan los goteos. Para secarlo únicamente hace falta dejarlo de pie sobre sí mismo y toda el agua acumulada caerá. Los materiales impermeables de las telas harán que se seque rápido. Su empuñadura suave, en forma de C te permite ponértelo en la muñeca y continuar utilizando el móvil u otro dispositivo. El colgador de paraguas “No me olvides” para mesa o silla también te permite tenerlo siempre junto a ti, y su práctica funda sirve para llevarlo cómodamente y guardarlo. Además de ser un paraguas muy original por su diseño invertido de doble capa, los colores que presenta son muy atractivos. ¡El azul interior y negro exterior te permitirán ir a la última!