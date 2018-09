La Feria contará con una zona de exposición con más de 50 startups del sector BMP es la primera feria que crea un programa de aceleración dirigido a startups inmobiliarias para facilitar su internacionalización

La 22ª edición de Barcelona Meeting Point, que se celebrará del 25 al 28 de octubre, presentará lo último en innovación y tendencias inmobiliarias para afrontar la gran transformación que está sufriendo el sector, debido a la aplicación de las nuevas tecnologías, y que están dando paso a nuevos modelos de negocio. Es por ello que una de las grandes novedades de la presente edición de BMP 2018, que está organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, será la creación del BMP Startup Connection Hub. Se trata de una zona de exposición donde más de 50 startups del sector presentarán soluciones disruptivas que impactan directamente en el inmobiliario y que están redefiniendo la manera en la que se hace negocio.

El Startup Connection Hub de Barcelona Meeting Point reunirá en un único espacio a grandes compañías, socios potenciales e inversores con las startups del mundo inmobiliario que participarán. Dentro de esta zona la oferta de exposición estará agrupada por los siguientes sectores de actuación: Servicios emergentes de financiación inmobiliaria; tecnologías para hacer que las ciudades y las construcciones sean más eficientes; eficiencia energética y nuevas fórmulas de construcción; Marketplaces y tecnologías que están facilitando nuevas formas de vivir; y nuevas tendencias e innovaciones que están abriendo nuevas posibilidades de negocio en el sector.

Primer programa ferial de aceleración

Barcelona Meeting Point es la primera feria inmobiliaria que crea un programa de aceleración dirigido a startups. Las 10 mejores startups que participen en el Startup Connection Hub participarán en el Programa Acelerador de BMP de seis meses de duración. Este acelerador inmobiliario les proporcionará las herramientas para identificar, desarrollar y crear oportunidades de mercado, proporcionar métodos que faciliten la internacionalización de estas iniciativas empresariales, para fomentar la inversión en startups y para incrementar el networking con potenciales socios corporativos. Este programa de aceleración está promovido por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y dirigido por La Salle Technova.

Premio BMP a la Mejor Startup

Entre las más de 50 startups participantes un jurado formado por prestigiosos profesionales escogerá las 5 mejores que serán las finalistas del Premio BMP a la Mejor Startup. Dentro de BMP se entregará este importante galardón que quiere reconocer a la mejor startup presente en la feria. Al mismo tiempo, los cinco proyectos seleccionados también aparecerán publicados en el directorio de startups de Barcelona Meeting Point con las mejores startups del año.

BMP Proptech Summit

Todas las startups que participen en el Startup Connection Hub tendrán acceso a los conocimientos especializados del sector con una entrada gratuita para una persona en el PropTech Summit de BMP, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre dentro de la Feria.

Este programa específico dedicado al Proptech dará respuestas a los retos de futuro que suponen las nuevas tecnologías aplicadas al sector e incluirá sesiones específicas de networking donde las empresas expositoras y patrocinadoras de BMP podrán contactar con inversores.

En el PropTech Summit de BMP se celebrarán distintos paneles con grandes expertos del sector en cinco grandes temas: Real Estate Fintech; Smart Building, Housing and Cities; ConTech & Business Management; Listing & serch and Marketplace; y Near Future.