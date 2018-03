Los inquilinos morosos y ‘destrozones’ también ayudan a disparar el precio del alquiler

El precio del alquiler en España ha cerrado 2017 con alzas de casi el 19%. La demanda de vivienda en alquiler es creciente, pero la oferta disponible es insuficiente, un hecho que presiona a los precios al alza en el mercado inmobiliario. Es cierto, según los expertos, que las plataformas vacacionales como Airbnb acaparan muchos activos inmobiliarios y ayudan a disparar los precios. Pero, además, hay otro factor más: el miedo de los propietarios de pisos vacíos a los morosos y a los destrozos en los inmuebles. De media son necesarios 344 días para recuperar un inmueble tras un impago en el alquiler.

El precio del alquiler en España cerró 2017 con una subida del 18,4% – 9,4 euros/m2 – con respecto al año anterior, según datos del portal inmobiliario Idealista. Además, según el informe “Radiografía del Mercado del Alquiler 2018” de Alquiler Seguro, el grueso del alquiler en España se concentra en Madrid y Barcelona, con casi un millón de viviendas arrendadas.

En ambas comunidades autónomas, las dos grandes urbes, los precios se incrementaron un 12,5% y un 15,7%, respectivamente, según datos de Idealista. Aunque, curiosamente, Las Palmas de Gran Canaria ha sido el lugar en el que más ha subido el precio del alquiler en los últimos 10 años.

Las cifras son tozudas y alquilar viviendas a precios razonables en el centro de las principales ciudades españolas es una Odisea. Eso sí, según los expertos aún estamos lejos de poder confirmar una burbuja del alquiler. La razón de estas alzas, según explica David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguros, es que “no hay oferta suficiente para cubrir toda la demanda, por eso hay tensiones en el mercado”.

Cree, además, que “gran parte de los activos están copados por el alquiler vacacional”, pero hay algo más, “los propietarios con pisos en propiedad tienen miedo a que les dejen de pagar las rentas o que le destrocen el piso”.

Según datos de Alquiler Seguro, de media en España se necesitan 344 días para recuperar un inmueble desde que el inquilino deja de pagar la renta mensual. Por provincias, Sevilla encabeza el ranking con 367 días de media, seguida de Murcia con 365. En el lado opuesto de la tabla encontramos Álava, donde hacen falta unos 317 días; Vizcaya y Zaragoza, con 320 días

ambas.

El experto señala que su compañía tiene “la llave para abrir esos pisos que están vacíos, pues garantizamos el cobro del alquiler porque se lo abonamos nosotros, pero muchos de los propietarios no se quieren arriesgar si no hay certezas de aportar rentabilidad”.

Madrid, por ejemplo, es la comunidad con más viviendas alquiladas, concretamente 475.870 inmuebles en alquiler. Bien, en la capital española un desahucio se demora en 347 días desde que se produce el impago hasta que el propietario recupera el inmueble.

“Si el inquilino deja de pagar hay una rentabilidad nula”, explica Caraballo, pero no sólo eso, además, relata el experto, “hay costas judiciales y costes por el destrozo en los inmuebles, por eso prefiere no alquilar”. Además, detalla, tras la recuperación de la vivienda, está la reclamación de los pagos atrasados y el pago de destrozos, que “en la mayoría de los casos no se recupera”.

Caraballo explica señala que es “complicado saber con certeza las casas vacías que hay y que no están puestas en el mercado”. Pues, señala, “no hay un censo real, no se están registrando los contratos, hay economía sumergida, etc”.

Según el experto de Alquiler Seguro, la ley actual protege a ambos, al inquilino y al arrendador, “el problema está en los plazos procesales, la ley ampara para que lo eche de casa, pero hay muchos trámites que hacer antes de que eso ocurra”. Por ejemplo, cuando en la casa hay niños o animales los tiempos se alargan mucho más.

Caraballo aclara, además, que “muchos de los inmuebles vacíos proceden de herencias familiares, no son de fondos de inversión, lo que no ve el propietario es que en 10 años podría garantizar la rentabilidad, pero tiene que haber garantías de que habrá pago de la renta”.

Para evitar sustos con los pisos en alquiler, Caraballo insiste en que son necesarias llevar a cabo medidas preventivas como tener los contratos bien atados y seleccionar al inquilino deseado. “Nosotros contamos con tecnología y acceso a listados que nos ayuda a detectar a los inquilinos adecuados”, concluye.

El perfil de inquilino no adecuado es aquel que “ha perdido la vergüenza a dejar de pagar”, comenta, “nosotros tenemos un scoring de comportamiento de pagos. Al final buscamos al inquilino que puede y quiere pagar”.