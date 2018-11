Meliá Hotels International: Nueva gira por Asia- Pacífico y firma de tres nuevos hoteles en Vietnam y Tailandia

El Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado del Grupo, Gabriel Escarrer, concluye una nueva visita anual a China, Vietnam, Tailandia e Indonesia Meliá Hotels International anuncia la firma de tres nuevos hoteles, sumando ya más de 50 establecimientos operativos y en pipeline, siguiendo con su compromiso en la región Gabriel Escarrer se ha reunido con los representantes de UNICEF en Indonesia en apoyo a las víctimas del terremoto Sulawesi

Gabriel Escarrer Jaume, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, junto con el Director Global de Operaciones del grupo, André Gerondeau, y el Vicepresidente Regional para Asia-Pacífico, Bernardo Cabot, han concluido una nueva gira por la región, durante la que han visitado China, Tailandia, Vietnam e Indonesia.

Escarrer aprovechó el viaje para firmar tres nuevos hoteles: Meliá Hoi An y Meliá Phu Quoc, ambos en Vietnam, y Meliá Phuket en Tailandia. Tras estas incorporaciones, el porfolio y pipeline (hoteles firmados en proceso de apertura) de Meliá en Asia-Pacífico incluye ya 51 hoteles, que estarán operativos en su totalidad en el año 2022. Con estas nuevas firmas la Compañía da continuidad a su espectacular trayectoria de expansión, pasando en los últimos 6 años de 6 a 51 hoteles en la región.

Desde que abrió su primer hotel internacional en el año 1985, Meliá Bali, el Grupo mantiene un foco muy importante en el sudeste asiático, donde posee ya una extensa presencia en 7 países, y que a medio plazo podría representar para la compañía una contribución semejante a la de los hoteles del Caribe, con presencia de sus marcas Gran Meliá, Meliá, Sol by Meliá e Innside by Meliá y con el interés de llevar sus marcas Me by Meliá y Paradisus a los principales destinos de la región. Durante la última década, el Grupo se ha focalizado también de manera importante en China, un mercado inmenso en el que Meliá prevé seguir incrementando su presencia de manera firme y consistente.

Diversificación y crecimiento

Con presencia corporativa en China desde hace más de 10 años, Meliá comenzó a operar con el Meliá Jinan en 2014, y en la actualidad tiene otros tres hoteles abiertos en Shanghai, Xian y Zhengzhou, y otros siete en pipeline, bajo tres de sus marcas más renombradas: Gran Meliá, Meliá e Innside by Meliá.

El compromiso de Meliá con el gigante asiático incluye una visión de respeto e integración de sus marcas y valores en la rica cultura china, y ha desarrollado un amplio programa, denominado “Peng-You” adaptado a los exigentes clientes chinos, que permite responder a sus expectativas en nuestros hoteles de todo el mundo. La clave del éxito de la compañía en el país son sus fuertes alianzas con grandes actores del mercado como Greenland. Además, Meliá cuenta con destacados partners en el sector turístico chino como C-trip, el primer Tour Operador online del país, Air China y China Eastern Airlines.

Respecto a Indonesia, el país por donde comenzó su expansión en el continente, Meliá es una de las 3 cadenas hoteleras internacionales con mayor presencia, contando ya con 16 hoteles operativos y en proceso de apertura (la mayoría de ellos en el segmento vacacional). Meliá, al que acompañan desde hace décadas partners estratégicos como PTSAI, sigue apostando fuertemente por un destino que califica de seguro, paradisíaco y exótico, atributos que lo convierten en ideal para los viajes de ocio.

El crecimiento de Meliá ha sido especialmente acelerado en Vietnam, donde el Grupo cuenta ya con 10 hoteles abiertos o en proceso de apertura, posicionándose entre las primeras hoteleras internacionales en el país. El Meliá Hanoi fue el primer hotel del grupo en el país y pronto incorporará tres hoteles en Ho Chi Minh. Además de en hoteles urbanos, Meliá también ha puesto el foco durante este viaje en los destinos vacacionales con la firma del Meliá Ho An y el Meliá Phu Quoc, sumando 12 hoteles y convirtiendo Vietnam en el segundo mayor mercado para el Grupo en Asia-Pacífico.

Por lo que respecta a Tailandia, el último país del sudeste asiático en sumarse al portfolio del grupo, Meliá Hotels International cuenta ya con 4 hoteles en fase de construcción. El principal aliado de Meliá en el país es TCC-Land, el primer Grupo inmobiliario de Tailandia. Con la firma del Meliá Phuket, Meliá Hotels International se estrena en uno de los destinos más codiciados de la región, entendiendo el potencial de este en turismo de ocio y de negocios. Tras esta nueva firma, Meliá Hotels International contará con 6 hoteles en el país, dos de ellos en Phuket, uno de los principales destinos de Tailandia.

Para Gabriel Escarrer, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado: “Como tercera mayor hotelera europea, en Meliá nos sentimos muy cómodos con el ritmo de crecimiento que experimentamos en la región de Asia-Pacífico, en línea con el dinamismo de este enorme mercado”.

Reunión con UNICEF en Indonesia

Durante la gira por Asia-Pacífico, Gabriel Escarrer tuvo la oportunidad de reunirse con los representantes de UNICEF en Indonesia, reforzando así una relación de 10 años. Meliá y UNICEF comparten la preocupación y el compromiso por la protección de la infancia y sus derechos, especialmente en Indonesia, donde muchos niños han sido afectados por el terremoto de Sulawesi.

Tanto Meliá como UNICEF quieren avanzar en este compromiso y coinciden en que el primer paso es desarrollar un plan de acción específico centrado en Yakarta, la capital de Indonesia, y Macasar, afectada por el terremoto. El grupo hotelero lleva presente en Indonesia más de 34 años, convirtiéndose en un segundo hogar para esta empresa familiar. Por ello, Meliá Hotels International se compromete a dar el mayor apoyo posible a UNICEF, especialmente en esta región.

Meliá Hoi An

Ubicado en el centro histórico de Hoi An, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Meliá Hoi An se encuentra a tan solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Danang, convirtiéndolo en lugar ideal para explorar lo tradicional y lo moderno de Vietnam. El hotel, que contará con todos los atributos de la marca Meliá Hotels & Resorts, ofrecerá 150 habitaciones de 5 tipos, con diseño contemporáneo y elementos locales, adaptadas a las necesidades de los viajeros. Meliá Hoi An también contará con piscina, centro fitness y un YHI Spa, ofreciendo a los huéspedes una experiencia de bienestar completa. También contará con una amplia oferta gastronómica y salas de reuniones Power Meetings, propias de la marca.

Meliá Phu Quoc

A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc y cerca del Sol Beach House Phu Quoc, se encontrará el nuevo Meliá Phu Quoc. Este Hotel se encontrará en primera línea de playa en la isla de Phu Quoc en Vietnam, en un entorno de belleza natural y con una economía emergente. Con la nueva imagen de la marca Meliá, el hotel ofrecerá 380 habitaciones, espacios exteriores con jardines tropicales y un atrio con espectaculares vistas al mar además de diferentes zonas de estar. Este hotel se une al concepto de bienestar de 360 gradas, ofreciendo un exquisito servicio, diferentes piscinas y el YHI Spa propio de la marca. También contara con facilidades como salas de reuniones y salones para banquetes.

Meliá Phuket Karon

El Meliá Phuket Karon, cuya apertura está prevista para 2021, es la representación perfecta de la renovada marca Meliá. El hotel estará rodeado de 64.000 metros cuadrados de bosque virgen en el que se ha desarrollado un Parque de Aventuras Eco, con el fin de promover y preservar la belleza natural y la ecología de Karon. Inmerso en un paraje sin igual, entre el océano y el bosque tropical, el hotel ofrecerá un total de 224 habitaciones. También contará con una amplia variedad de restaurantes, un Beach Club, dos piscinas, bares, YHI Spa, un gimnasio de última tecnología y el exclusivo servicio The Level.