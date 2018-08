Hoteles ME, la mejor experiencia para conectar con el destino

Los hoteles ME by Meliá se basan en una expresión renovada e innovadora del lujo. Con un concepto y enfoque más profundo y reflexivo, estos hoteles no son un simple alojamiento, ni siquiera una simple experiencia de lujo; los hoteles ME van más allá.

Ubicados en los principales destinos lifestyle como Miami, Milán, Londres, Ibiza, Mallorca, Madrid, Cabo y ahora también en Sitges, estos hoteles ofrecen exclusividad y lujo en una experiencia a la que se le suma un claro carácter cultural adaptado a las últimas tendencias lifestyle.

El ME Madrid Reina Victoria y el ME Londres son dos hoteles urbanos de la marca que han conseguido ser referentes internacionales, pero el carácter vacacional también está en los hoteles ME by Meliá. En España podemos encontrar el ME Mallorca, el ME Ibiza y el ME Sitges, tres espectaculares hoteles que se convierten en puntos fundamentales de encuentro en ubicaciones junto al mar.

En las islas destaca el hotel ME Ibiza, situado en el municipio de Santa Eulalia al noroeste de la Ibiza. Este es un hotel con un encanto especial; rodeado de un paraje natural en el que relajarse y disfrutar, es el lugar ideal para vivir una experiencia única. Con un toque ibicenco, el ME Ibiza en un retiro moderno junto a las aguas del mediterráneo.

Se encuentra en una exclusiva bahía pudiéndose disfrutar de una sensación de casi total privacidad. Además, la experiencia de los huéspedes toma otro sentido en el ME Ibiza, ofreciendo no sólo lo mejor de un alojamiento sino un epicentro social para aquellos que buscan algo más.

Los eventos en estos hoteles dejan de ser simples fiestas para traer la cultura más actual. Para la apertura de la temporada, el ME Ibiza se convirtió en una pop up gallery, una galería efímera, con representaciones artísticas en vivo. Este tipo de eventos son propios de los hoteles ME by Meliá, que invitan a los clientes a conectar con la escena local, así como con la internacional de una manera única y especial.

Es una conexión casi mágica y no solo a través del arte o la gastronomía. Los hoteles ME buscan esa profundidad en todo lo que los conforman. ME Sitges Terramar, por ejemplo, que ha sido la última incorporación a la familia ME conecta con el destino desde los propios cimientos del hotel. Ubicado en un edificio con historia, el ME Sitges Terramar une el patrimonio de Sitges con la esencia lifestyle del destino.

Como expresión cultural e innovación, la gastronomía es otro de los aspectos en los que la marca ME by Meliá también sorprende. Ya son famosas las terrazas rooftop de sus hoteles llamadas RADIO ME, donde poder disfrutar de las mejores vistas con la mejor comida y bebida. Esta temporada el ME Ibiza, por ejemplo, va más allá y ha invitado a su terraza a uno de los chefs más distinguidos del país. Ángel León, quien suma ya cuatro Estrellas Michelin y tres Soles Repsol, ha llevado al hotel propuestas gastronómicas de km0 con un nuevo concepto de open kitchen.

Los hoteles ME by Meliá son hoteles que sorprenden. Pensados para aquellos viajeros que buscan algo más innovador, estos hoteles ofrecen eventos y actividades para conectar con la “escena” local. En el ME Ibiza durante el verano se celebra el mercado de la luna coincidiendo con los días de luna llena. En él, se puede encontrar la mejor artesanía ibicenca de la mano de artistas locales; una experiencia única.

Pensados para ello, para crear experiencias únicas, los hoteles ME by Meliá están en constante expansión contando ya con hoteles en Miami, Milán, Londres, Ibiza, Mallorca, Sitges, Madrid y Cabo. Además, se espera la apertura del ME Dubai, que llevará el concepto ME by Meliá a la capital de Emiratos, en un sorprendente edificio diseñado íntegramente por Zaha Hadid.