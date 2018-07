Huelga de Ryanair: al menos 24 cancelaciones en España y miles de pasajeros afectados

Más de 75.000 pasajeros afectados Sin incidencias en España durante la primera jornada Los sindicatos no descartan convocar más paros

Ryanair ha ‘esquivado’ el caos en España durante su primera jornada de huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) por los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Fomento -la aerolínea tenía que garantizar el 59% de las rutas nacionales e internacionales así como el 100% a las islas-. Sin embargo, los paros de 24 horas en Bélgica, Portugal e Italia han provocado un ‘efecto en cadena’ y la aerolínea low cost ha tenido que cancelar al menos 24 vuelos adicionales a los 400 anulados.

Hasta el momento, se han cancelado once rutas desde las ciudades de Madrid, Vigo, Ibiza, Sevilla y Zaragoza hacia Pisa, Roma, Bolonia y Milán. Mientras que, otros once vuelos han sido cancelados desde Pisa, Milán, Bolonia y Roma hacia Sevilla, Gerona, Madrid, Vigo, Ibiza y Valencia, como consecuencia de los paros en Italia.

A estas cancelaciones, se suma la cancelación de las conexiones tanto de ida como de vuelta entre el aeropuerto de Charleroi (Bruselas) y Palma de Mallorca, por los paros sucedidos en Bélgica.

“El éxito esta siendo abrumador. En España se han cumplido escrupulosamente los servicios mínimos y no está saliendo un vuelo más. Hay vuelos que han sido cancelados porque la huelga no es solo en España, es en Italia, Portugal y Bélgica y en estos países tienen aviones parados en sus bases“, apunta Monique Duthiers, representante sindical de SITCPLA.

Amenazas a los TCP

Fuentes sindicales apuntan que durante toda la jornada de huelga, algunos supervisores de bases han acudido a los aeródromos españoles para grabarles y coaccionarles. Esto ha provocado que los sindicatos hayan ampliado la denuncia interpuesta el pasado 18 de julio por “coacciones” tras recibir varios correos electrónicos de Ryanair donde advertía a los tripulantes de que “aunque no tengan servicios mínimos notificados, tendrían que presentarse en todas las bases”, según explica Antonio Escobar, representante de SITCPLA.

Las amenazas no han sido sólo presenciales, según las mismas fuentes sindicales. “El jefe de zona europea ha amenazado una supervisora que llegó de volar sin haber vendido nada porque así lo certifican los servicios mínimos en España” decretados por el Ministerio de Fomento, quien estableció que los tripulantes de cabina no estaban obligados a vender a bordo.

Más paros en verano

Los sindicatos no descartan convocar más paros si la compañía no se sienta a negociar y lo más probable es que se realicen entre finales de agosto y principios de septiembre, aunque no confirman fechas. “No sólo no los descartamos, sino que se irán sumando progresivamente países, como Polonia”, cuenta Duthiers.

Ernesto Iglesias, responsable de vuelo USO Sector aéreo, asegura que es el momento de “plantar cara” a este gigante tanto a “nivel institucional, como a nivel europeo, como a nivel laboral. No puede ejercer ese ‘matonismo laboral’ allí donde opera y tratar a los trabajadores como lo hace”.