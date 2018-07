Desde 250 euros hasta 600€: el dinero que algunos pasajeros pueden reclamar a Ryanair por la huelga

Cancelados 400 vuelos los próximos 25 y 26 de julio Más de 75.000 pasajeros españoles afectados

Reembolso de billetes, reubicación en otro vuelo e indemnizaciones por cancelación o retraso de las operaciones son las primeras consecuencias que deja la huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) de Ryanair. Sin embargo, no todos los usuarios podrán reclamar la ‘clásica indemnización’, que va desde los 250 euros hasta los 600 euros.

Según Ryanair, no podrá hacerlo ninguno ya que “la compensación EU261 no se aplica en los casos de cancelación de vuelos por huelgas de sindicatos, ya que se trata de “circunstancias extraordinarias” que están completamente fuera del control de Ryanair”, explican fuentes oficiales de la compañía.

Sin embargo, la normativa europea no coincide con los argumentos de la compañía aérea. El Reglamento (CE) 261/2004, que recoge los derechos de compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de cancelación (o retraso) de las operaciones programadas, contempla que los pasajeros aéreos no podrán reclamar la indemnización por la cancelación de su vuelo si se les informa sobre ello con una antelación entre dos semanas y siete días con respecto a la salida prevista -como es el caso- y se les ofrece un transporte alternativo “que les permita salir con no más de dos horas de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista”.

A efectos prácticos: si usted es uno de los pasajeros afectados por la cancelación de 400 vuelos en España los próximos 25 y 26 de julio y ha sido reubicado en otro vuelo (con las condiciones que establece la normativa europea: salir con menos de dos horas de antelación y llegar con menos de cuatro horas al destino previsto), no tendrán derecho a reclamarlo.

¿Quién puede reclamar?

Si no se les ofrece un transporte alternativo, tendrán derecho a una indemnización de 250 euros, si el trayecto es inferior a 1.500 kilómetros; de 400 euros, para vuelos entre 1.500 kilómetros y 3.000 kilómetros; En los vuelos cuya distancia sea superior a esos 3.000 kilómetros, el pasajero podría reclamar una compensación de 600 euros.

“Cada caso deberá ser estudiado de manera individual puesto que, si la compañía hubiera preavisado a sus clientes en tiempo y forma, ofreciendo alternativas en caso de cancelación, podrían eximirse de su obligación de indemnizar”, explican desde Legalitas. “Según fuentes públicas, el Sindicato de Ryanair registró la huelga el día 12 de julio, no conociendo las fechas en las que la compañía ha lo ha comunicado, sí lo hizo, a cada pasajero afectado”, concluyen.