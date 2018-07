El personal de tierra de los aeropuertos españoles no hará huelga tras el acuerdo entre sindicatos y patronal

El sector aéreo español respira. Tras los fuertes servicios mínimos fijados para la huelga de Ryanair, llega otra buena noticia: el personal de tierra -dedicado a los servicios de handling– de los aeropuertos españoles no hará huelga tras el acuerdo sellado entre patronal y sindicatos que se firmará el próximo mes de septiembre.

El ‘preacuerdo’ alcanzado este jueves abría la puerta al fin del conflicto. Los sindicatos establecieron las líneas rojas que “no se podían sobrepasar” en materia salarial: el plus de indefinidos de jornada irregular, el plus de fijos de actividad continuada de jornada a tiempo parcial y el plus de variación de turnos y disponibilidad, explican a este medio fuentes sindicales.

Más allá de las condiciones económicas, en la mesa de negociación también se ha avanzado sobre la garantía de los derechos económicos de los empleados afectados por la subrogación.

El acuerdo recoge estos términos laborales y las mismas fuentes consultadas apuntan que sólo será la base para crear un nuevo convenio colectivo que sustituya al que caducó en diciembre de 2015.

Más de 40.000 trabajadores

Entre 40.000 y 60.000 trabajadores estaban llamados a los paros que arrancarían el próximo 31 de julio, justo después de la huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) de Ryanair -los próximos 25 y 26 de julio- y de los paros del personal de tierra de Iberia -26 y 27 de julio.

Las negociaciones tenían como objetivo frenar un paro general de 24 horas en todos los aeropuertos de la red de Aena, que habría afectado a todas las compañías que se dedican al handling – lo que se traduce al español como los servicios de atención a pasajeros en tierra- y están integradas Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos (ASEATA) que son: Iberia, Aviapartner, Lesma Ryanair, Red Handling, easyJet, Clece, Acciona, Atlantic de Handling, Memzies y fuera de ASEATA, WFS, Swissport y empresas más pequeñas dedicadas a las pasarelas y la gestión de personas con movilidad reducida”, apuntan fuentes sindicales de USO.

El presidente de ASEATA, Ángel Gallego, ha explicado tras la reunión en el SIMA que este es un “punto de inicio” y comenzarán ahora a desarrollar hasta septiembre todo lo conseguido para perfilar el nuevo convenio. “Sólo la buena voluntad de las empresas y de los representantes de los trabajadores han hecho que, en un sector tan complicado, se haya conseguido este acuerdo”, ha celebrado.