Hard Rock Tenerife: el mejor hotel para disfrutar plenamente del verano

Ha sido un invierno frío, dicen que el más frío de los últimos años, razón de más para buscar los rayos de sol del verano y el relax que ofrecen las islas españolas. Apenas faltan unos meses para disfrutar de las vacaciones y los más organizados ya están planificando sus días de desconexión más placenteros del año. El Hard Rock Hotel Tenerife es mucho más que un lugar en el que alojarse, es un espacio en el que disfrutar plenamente del más diverso elenco de comodidades.

El hotel cuenta con dos impresionantes piscinas en las que nadar, tomar el sol o disfrutar de una buena lectura. También posee una laguna privada y un sinfín de servicios que harán que no quieran irse jamás.

Este lugar de vanguardia, ubicado en la volcánica isla de Tenerife, brinda a sus visitantes esa energía legendaria que desprende una de las marcas más conocidas de todo el globo y, además, todo tipo de actividades para disfrutar en grupo, en pareja o en soledad.

Poner en forma cuerpo y espíritu

Para la búsqueda de un estado zen, un equilibrio entre cuerpo y mente, el hotel dispone de Rock Spa y Rock Om. El primero va mucho más allá de un spa tradicional, es un lugar en el que relajar la mente y balancear el cuerpo con la línea de tratamientos y ‘amenities’ más exclusivos. Por su parte, la experiencia Rock Om permite alquilar material de yoga para practicar libremente durante su estancia.

Para ponerse en forma, aunque estén en días de vacaciones, en Body Rock disponen de las máquinas de última generación mientras suena música motivadora para ‘venirse arriba’.

Y, por supuesto, los huéspedes aficionados al golf también tendrán facilidades a la hora de pegar a la pelota gracias a los acuerdos que Hard Rock Hotel Tenerife posee con los mejores campos de golf de la isla.

Disfrutan los pequeños, disfrutan todos

Hard Rock Hotel Tenerife también quiere que los más pequeños de la casa disfruten de sus vacaciones de verano. Lullaby cuida de los niños desde los 6 meses hasta los 3 años de edad y en Roxity Kids Club los niños hasta 9 años disfrutan en un ambiente lleno de música, juegos y actividades en grupo para pasarlo en grande.

Y para los jóvenes cuentan con Teen Spirit con consolas Xbox, televisión HD, simuladores de Fórmula 1 y un diverso abanico de videojuegos que se proyectan en pantallas gigantes.

Espacios ‘foody’ para los más ‘gastro’

Los amantes de la carne, la comida asiática o la cocina mediterránea también hay lugares en los que deleitarse. Todos los sabores están presentes y, además, regados con una amplia gama de caldos.

El equipo de Narumi elabora las mejores delicias de Asia como mariscos grillados, sushi, sashimis o tempuras en el Teppanyaki. Por su parte, en el Beach Club se disfruta de una cocina frente al mar que fusiona productos eco y saludables con una gran selección de cócteles.

En Montauk se sirven las mejores carnes de vacuno acompañadas con vino o champagne en bodega. Y en Ali Ole se pueden saborear platos frescos y saludables con sello mediterráneo con una deliciosa presentación y una sofisticada decoración.

El hotel temático nº 1 de España

Además, el hotel no ha parado de aglutinar éxitos tras abrir sus puertas en octubre de 2016. Hard Rock Hotel Tenerife ha sido reconocido con galardones como la distinción de “Mejor Hotel de Tenerife 2017” otorgado por Expedia, “Mejor Hotel Temático de España” en los premios La Razón 2017, así como el Recommended on Holiday Check y el Certificate of Excellence del prestigioso portal Tripadvisor.