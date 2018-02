ME Sitges Terramar: una propuesta de lujo y tendencia en la costa española

El ME Sitges Terramar es el nuevo hotel del grupo Meliá Hotels International en la costa española. Este hotel que abrió sus puertas el pasado 27 de enero, pretende convertirse en la combinación perfecta entre el lujo y la tendencia en primera línea de playa.

El hotel reinterpreta el lujo bajo una óptica muy mediterránea. Su diseño espectacular, una característica de los hoteles ME by Meliá, cobra protagonismo en este hotel buscando el equilibrio entre el minimalismo y la sofisticación. Todo ello, cómo no, acompañado de la tecnología de vanguardia y el lujo presentes en sus amplios espacios, terrazas y jardines.

En pleno paseo marítimo de Sitges, el hotel ME Sitges Terramar representa un tranquilo enclave sobre la arena que se encuentra con el ambiente animado que ofrecen la amplia variedad de bares, restaurantes y tiendas. Será, además, un reflejo de la escena cultural europea. El hotel contará con un extenso calendario de acciones y eventos relacionados con el panorama musical, artístico, así como con el de la moda de Barcelona y Sitges.

El hotel ofrece 213 habitaciones decoradas en suaves colores y líneas depuradas. Casi todas ellas cuentan con fantásticas vistas al mar, con las características “Chic Suite”, “Personality Suite” y “Suite ME”, y habitaciones con energía y que conectan con el cliente en las llamadas habitaciones “Aura”, “Vibe”, “Energy “y “Mode” para conectar con las expectativas de los diferentes perfiles de cliente.

En cuanto a la propuesta gastronómica del hotel, esta corre a cargo de Grupo B, participada por Bilbao Berria y Beso Beach, un grupo que aúna la tradición gastronómica del País Vasco y el potente componente lifestyle de Beso Beach. De esta manera, se consigue una deslumbrante cocina de fusión mediterránea con matices vascos que triunfa en entornos de arena blanca y aguas cristalinas, como la de la de Sitges, incitando a disfrutar de los encuentros más inesperados.

Además de ofrecer una experiencia única para vivir unas vacaciones o una escapada de ensueño, el ME Sitges Terramar cuenta con las comodidades necesarias para realizar en él reuniones y eventos. El equipo de eventos del hotel ofrece la ayuda necesaria para materializar las ideas y que tanto las celebraciones románticas, las fiestas o las reuniones de negocios sean únicas.

El ME Sitges Terramar es en definitiva una oportunidad de vivir la experiencia mediterránea como nunca antes. Con su visión cosmopolita y sofisticada de la costa, sus servicios exclusivos y sus instalaciones envueltas en el lujo contemporáneo.