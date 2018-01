El colectivo de Operadores Turísticos Asociados (OTA), entidad nacional que engloba a grandes operadores creadores de paquetes turísticos, ha denunciado públicamente una situación de “reventa” de entradas de la Alhambra de Granada por parte de pequeñas agencias que no hacen uso de ellas y que las ofrecen a los mayoristas por más del doble de su precio original. De esta situación “no tienen constancia” en el monumento, aunque afirman que se estudian fórmulas para evitar esta clase de prácticas y ganar en seguridad.

La presidenta de OTA, Yolanda Muñoz, ha señalado en declaraciones a Europa Press que se han creado pequeñas empresas en el último año al calor de una situación que ha tachado de “inadmisible”, pues está “generando pérdidas millonarias, no ya por lo que dejan de facturar estos grandes operadores sino por el conjunto de sectores involucrados en los paquetes turísticos que se crean y que incluyen hoteles, restaurantes y medio de transporte”.

Los Operadores Turísticos Asociados achacan esta situación al cambio de modelo del sistema de reparto de entradas de la Alhambra a los operadores turísticos y a las agencias autorizadas, que hasta hace unos tres años se basaba en el histórico de actividad de clientes de cada operador pero que ahora “trata a todos por igual”.

Esto favorece, según relatan, que los grandes operadores no cubran la alta demanda de entradas que tienen para conformar “los paquetes turísticos que traen a los turistas a España”, mientras que pequeñas agencias y turoperadores que normalmente no hacen uso de todas las entradas adjudicadas “las están revendiendo a los mayoristas a precio de oro”, llegando a pagar por ellas 40 euros frente a los 14 euros del precio original, tal y como avanza Radio Granada-SER.

Desde el Patronato de la Alhambra afirman no tener conocimiento de esta situación concreta, que no le ha llegado por ningún otro colectivo, y recuerdan que no cuentan con “inspectores” ni Policía para poder “entrar en una empresa privada y averiguar lo que hace”, por lo que instan “a denunciar”.

El director del Patronato, Reynaldo Fernández, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el sector es muy amplio y esta entidad no lo representa al completo. Afirma que una solución para “complicar” una posible reventa es instaurar las entradas nominativas, algo que se ha propuesto al sector pero “no quieren”.

La medida también sería positiva a efectos de seguridad, pues supondría tener identificado al visitante que llega por estos paquetes turísticos o grupos organizados y el director del Patronato ve posible incluir un plazo de tiempo para hacer cambios si falla algún turista de última hora.

Reynaldo Fernández sostiene que no existe unanimidad sobre este asunto en el sector turístico, pero lamenta que se pueda trasladar esta imagen “negativa” del monumento y ésta sería la única forma en que la Alhambra puede contribuir dentro de sus competencias para evitar posibles reventas.

El colectivo de Operadores Turísticos Asociados reclama volver al modelo antiguo de adjudicación de entradas, que repartía el número de entradas atendiendo a datos de actividad, y argumentan que los paquetes turísticos que crean ya tienen “precios muy ajustados” para ser competitivos respecto a otras partes del mundo y esta situación les “está ahogando”.

“Movemos mucho más que un simple ticket porque somos intermediarios y estamos dejando de facturar para otra gente”, advierte Yolanda Muñoz.