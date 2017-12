ME Miami: vanguardia y estilo de vida propio en pleno centro de Miami

ME Miami es el primer hotel de marca ME by Meliá en Estados Unidos, además de ser socio hotelero de los Miami Heat. Se ubica ante las impresionantes vistas de la bahía Vizcaína y el centro de Miami, reflejando así todo el dinamismo y ambiente que respira la ciudad disfrutando mientras de espectaculares amaneceres.

Es un hotel pensado para ofrecer un oasis vanguardista en el centro cosmopolita de la ciudad de Miami, es un resort con estilo de vida propio en pleno centro de Miami. Su diseño moderno e innovador encaja perfectamente en la zona, estando el hotel a poca distancia del art déco de South Beach. ME Miami es un hotel hecho a la medida del viajero perspicaz que entiende el viaje como una extensión de su experiencia de vida.

Son 129 las habitaciones y suites de las que dispone el ME Miami, todas ellas pensadas para que sus huéspedes experimenten el lujo contemporáneo con diseño innovador junto con exclusivas atenciones. Cuidadas al detalle, sus diferentes tipos de habitaciones y suites ofrecen un estilo impresionante y una decoración sutil, con ropa de cama de lujo superior y espectaculares vistas de la bahía y el skyline de la ciudad.

El ME Miami está diseñado para sorprender y la oferta gastronómica del hotel sigue esa misma línea. En el restaurante STK se puede disfrutar de una experiencia culinaria única con platos increíbles que, además cuenta con un DJ, ayudando así a crear un ambiente en el que los huéspedes interactúen y socialicen. ME Miami también cuenta con un Rooftop Bar en el que se ofrece una fusión visionaria de platos extraordinarios, estimulantes cócteles de autor y un paisaje exterior vibrante.

Los servicios e instalaciones de este hotel están basados en el lujo. ME Miami está al servicio de sus huéspedes con ME For You, adaptando las experiencias a cada persona. En el caso de alojarse en una de las suites del hotel, los huéspedes podrán disfrutar del servicio ME+, la superlativa experiencia. Además, el hotel tiene a disposición de sus clientes el Aura Manager, quien representa físicamente a la marca y establece el tono de cada espacio público y personal, inspirando la interacción en cada nivel, profesional, social y personal.

La relajación y el bienestar del huésped es algo importante para el ME Miami, por eso dispone de un SPA en el que poder disfrutar de la experiencia arropándose de dulces aromas, música suave y los diferentes tratamientos. En la planta 15 del hotel se encuentra el gimnasio, equipado para todas las necesidades con una selección de equipos Technogym. Además, para los que prefieran practicar deporte al aire libre, el equipo de Aura podrá informales sobre las rutas de running de Miami.

ME Miami también está pensado para elevar cualquier reunión o evento a lo extraordinario. Sus espacios en el corazón de la ciudad cautivarán a los invitados. Se pueden celebrar en el hotel desde veladas sociales hasta reuniones empresariales; la sala de fiestas del hotel, los restaurantes y las suites adoptan distribuciones sorprendentes y personalizadas para cada ocasión.