Meliá Hotels International recibe 22 premios para 11 de sus hoteles de lujo: cuatro de ellos en España

Meliá Hotels International ha recibido un total de 22 premios para 11 de sus hoteles de lujo en todo el mundo en la última edición de los World Luxury Hotel Awards, que han reconocido así el compromiso e innovación de la hotelera en el segmento premium y upper scale, donde ha venido desarrollando una clara estrategia de diferenciación de marcas.

En España, tres hoteles de la compañía han sido galardonados. Gran Meliá Don Pepe, el emblemático 5 estrellas del Paseo Marítimo de Marbella, es uno de los establecimientos más icónicos de la hotelería de lujo en España, que ha sido elegido mejor hotel de Europa en la categoría de establecimientos ubicados en la playa.

Por otro lado, ME by Meliá, la marca premium lifestyle de Meliá Hotels International, ha logrado cinco premios en España para sus hoteles ME Mallorca y ME Ibiza, que en pocos años de trayectoria han logrado consolidar su posicionamiento en el segmento alto gracias a una propuesta rompedora de hoteles con personalidad, que conectan con el estilo de vida del cliente más vanguardista.

ME Mallorca ha sido elegido mejor hotel en la playa, mejor hotel de diseño y mejor hotel contemporáneo en España. ME Ibiza, por su parte, ha sido premiado como mejor hotel contemporáneo en el sur de Europa y su terraza rooftop ha sido votada como la mejor a nivel nacional.

Por último, el hotel Meliá Sancti Petri, perteneciente a la marca Meliá Hotels & Resorts, ha recibido el galardón que lo reconoce como mejor hotel de golf en España, gracias a sus magníficas instalaciones y privilegiada ubicación en uno de los destinos con más encanto de Cádiz.