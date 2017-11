Meliá Villaitana: el encanto de un pueblo mediterráneo en un hotel

Meliá Villaitana, ubicado a 20 minutos de Alicante, es un complejo hotelero formado por 25 edificios individuales, concebido como un pueblo mediterráneo con un estilo arquitectónico único que reproduce las pintorescas plazas y los rincones históricos de la región.

Un lugar perfecto para alojarse ya sea en viajes de ocio o de negocio, gracias a sus completas y confortables instalaciones y a la calidad de sus servicios. Dentro del resort también se encuentra The Level at Meliá Villaitana, una experiencia única y personalizada en la que cada detalle ha sido creado especialmente para el cliente.

El hotel presenta Villaitana Golf, dos campos de golf diseñados por Jack Nicklaus, ex golfista profesional y dotados de un microclima especial, lo que permite disfrutar de la naturaleza mientras se practica este deporte. El Campo de Golf de Levante par 72 es de estilo americano con calles anchas, greenes de moldeo exquisito y con más de 6.576 metros de longitud disfruta de unas maravillosas vistas al Mar Mediterráneo y a la sierra de Finestrat.

Por otra parte, el Campo de Golf de Poniente par 62, de 3.858 metros de longitud, se encuentra integrado en la bajada de un bonito valle de pino mediterráneo con vistas al mar y a la montaña.

El resort dispone de 455 habitaciones y suites, todas decoradas con un elegante diseño mediterráneo en tonos dorados, blancos, beiges y rojizos, con espectaculares vistas al mar, al campo de golf, al jardín o a las piscinas.

Destacan las lujosas estancias The Level como por ejemplo: Royal Suite The Level de 220m2, caracterizada por una gran amplitud en sus dependencias y por su especial ubicación; Presidential Suite The Level de 150m2, con una decoración en un ambiente de serenidad y sofisticación; y las Penthouse Suite The Level de 60m2 únicas por sus vistas y por su maravilloso hidromasaje con cúpula panorámica de madera.

Los huéspedes podrán disfrutar sin salir del complejo de una cuidada y exquisita oferta gastronómica basada en una selección de los productos más frescos del mercado. Restaurantes como Índigo y Buffet Casa Azul ponen sobre la mesa comida mediterránea e internacional, el primero con una carta novedosa y vanguardista, y el último con una estación de show cooking para deleitar a sus clientes.

El Restaurante Barbacoa es un grill tradicional con cocina en vivo, y en el Ristorante La Trattoria se puede disfrutar de todo el sabor de Italia en un ambiente excepcional. Asimismo, los huéspedes pueden disfrutar de bares como Papa Mambo Jazz Bar, ideal para tomar un cóctel, un buen café o de tu copa preferida siempre en un ambiente relajado, y Bar La Tasca, que sirve tapas, raciones y pinchos al más puro estilo español.

Meliá Villaitana pone a disposición de sus clientes una amplia y diferenciada variedad de actividades, pensadas para todas las edades y gustos, gracias a sus diversas instalaciones deportivas y de ocio: dos campos de golf, seis pistas de pádel y dos de tenis, y 5.000m2 de espacio acuático, entre otros. Para mantenerse en forma, también cuenta con un gimnasio, y ofrece clases de bienestar y de fitness como taichí, yoga, gimnasia aeróbica o body combat.

Los niños también pueden disfrutar de varios entretenimientos gracias a actividades especialmente pensadas para los más pequeños como las fiestas infantiles que se organizan.

Para un momento inolvidable de relajación y bienestar, el resort ofrece YHI SPA, un oasis de salud y bienestar de 1.200m2 dedicado al cultivo del cuerpo, equilibrio de la mente y purificación del alma. Una amplia selección de tratamientos faciales y corporales apoyados en la más moderna tecnología ayudarán al huésped a revitalizar cuerpo y mente sin salir del complejo, gracias a un excelente equipo de profesionales.

Ya sea para reuniones de negocio o para bodas y banquetes, el resort es una opción ideal para celebrar todo tipo de eventos en un ambiente único. El Centro de Convenciones del hotel tiene más de 6000m2 de espacio, dividido en 17 salas multifuncionales y polivalentes con capacidad de aforo desde 20 hasta 1200 personas, totalmente equipado y con acceso a internet de alta velocidad.

Además, los organizadores de eventos podrán hacer uso de un servicio de secretariado, con azafatas y asistencia técnica, y un servicio de alimentos y bebidas para almuerzos y cenas de trabajo, cócteles privados, cenas de galas y coffee breaks. Meliá Villaitana es un lugar idóneo para la celebración de ocasiones especiales en un ambiente único.