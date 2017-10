ME London: un hotel cosmopolita con arte, música y diseño en Londres

ME London se encuentra justo en el centro del West End londinense, rodeado de teatros, boutiques y clubes nocturnos. En él, el arte, la música y el diseño se unen al servicio personalizado de una experiencia que va más allá del simple alojamiento.

Une todo lo que en los hoteles ME llaman Aura, una fuerza de energía positiva que anticipa todos los deseos de los huéspedes y los vincula. Pasión, placer, negocios u ocio, ME proporciona el telón de fondo y la banda sonora.

El hotel está diseñado por los arquitectos de fama mundial Foster and Partners que han creado un espacio elegante e innovador con 157 habitaciones, 16 de ellas suites que ofrecen un nivel superior de lujo con un servicio personalizado sin límites. El ME London ofrece un refugio urbano en la cosmopolita ciudad de Londres con espacios de diferentes tipos y diseños.

El ME London dispone del servicio Suites ME+, que ofrece una experiencia completamente personalizada. Con este servicio, los huéspedes disfrutan de un servicio de atención 24 horas por parte del equipo ME, con un mayordomo personal, en unas impresionantes suites con vistas al río Támesis o al horizonte de la ciudad. Las Suites ME+ son una manera diferente de disfrutar de la estancia en el ME Londres con trato preferente en bares y restaurantes, comida privada en la suite y mucho más; son servicios de estrella es su máxima expresión.

La oferta gastronómica del ME London es excepcional. Se puede disfrutar en él de una pequeña parte de la Nueva York de moda en STK, un restaurante especializado en carne que cuenta con un salón con Dj a partir de las 22:00 horas. Su Radio Rooftop Bar se ubica en la décima planta con unas vistas excepcionales del London Eye o Trafalgar Square. Este bar ofrece un moderno menú de tapas de inspiración española y cócteles creativos.

Galardonado con el premio Restaurant & Bar Design Awards, Atrium es el bar champañería del ME London. Su nombre se debe a que el espacio de este bar es un atrio con forma de catedral con un tragaluz de más de 24 metros de altura. Un espacio que no tiene igual y que con proyecciones sobre las pareces de mármol blanco consigue un ambiente moderno y sofisticado

Situado en la planta baja, el gimnasio del ME London tiene todo lo necesario para mantenerse en forma. Dispone de un equipo Technogym con monitores integrados y visión web que permiten estar conectados ofreciendo televisión y música al alcance de la mano. Está abierto a los huéspedes de manera gratuita las 24 horas del día.

En el ME London todos los huéspedes son considerados VIP, las mascotas también. Por eso los perros que se alojan en este hotel experimentan, al igual que sus dueños, algo más que un alojamiento. Los perros reciben atención especial por parte del equipo y gozan de lujosas atenciones en la habitación, servicio de paseo y actividades a cargo del equipo de animación.

Este hotel también es perfecto para reuniones y eventos. El ME London puede hacer realidad las fantasías románticas más atrevidas, convirtiéndose en el lugar ideal para una boda llena de glamour. Los espacios del ME London son versátiles, pudiendo albergar una reunión, un congreso o un evento. Ofrece 500 metros cuadrados divisibles en siete espacios independientes que se pueden equipar con la tecnología de vanguardia