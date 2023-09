Te espera una jubilación de oro quizás antes de lo que esperabas, mira bien tu historial porque puedes acaba en el Caribe. A la hora de calcular la jubilación cada euro, cada año y cada momento cuentan, por lo que es importante mirar bien la vida laboral y estar preparada para pedirla de la mejor manera posible. Consiguiendo un dinero que nos corresponde antes de lo que imaginábamos es posible. Si has hecho la mili te interesa saber que este año o años ‘perdidos’ también cuentan.

Mira bien tu historial porque puedes acabar en el Caribe con una jubilación de oro

Hasta 1996 se hizo la mili en España. Los hombres jóvenes debían rendir cuentas con el estado, dedicaban un año o más de su vida a la instrucción militar. En un sorteo que se realizaba de forma aleatoria podían acabar en cualquier punto y cuerpo militar del estado por lo que no es de extrañar que fuera un inconveniente para muchos.

Además, las familias debían sufragar gran parte de los gastos, especialmente si se trataba de personas que ya eran padres o que tenían una vida montada que esta mili les destrozaba. Era obligatoria por lo que nadie se salvaba y suponía un punto y a parte en la vida de muchos hombres que, con el final de este elemento, pudieron seguir con su vida.

Hay generaciones que no sabrán lo que es tener que dejarlo todo para tanto si les gustaba o no, convertirse en militar por unos meses. Algo que les perjudicó y a algunos hasta les traumatizó, pero también había a quién le gustaba. Con lo cual, si te gustó la experiencia como si no, ahora podrás aprovecharla.

Los años de mili cuentan como cotizados, por lo que podrás ponerlos en tu vida laboral y quizás acabar con un calculo un poco más alto. Recuerda viejos tiempos en el Caribe gracias a un año más de cotización de la mano de este servicio militar obligatorio que era algo que todos tenían que hacer en su día.

Es decir, no te habrá perjudicado tanto a nivel laboral, sino que te habrá servido para poder emprender antes que nadie tu jubilación dorada. Mira bien tu vida laboral quizás estés trabajando de más si no cuentas este episodio de tu vida en el que te quitaron tiempo y esfuerzos.