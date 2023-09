Te contamos un secreto para luchar contra los precios: compra carne y pescado a mitad de precio en Mercadona

La búsqueda de maneras de ahorrar dinero en la cesta de la compra es una preocupación constante para muchas personas. Afortunadamente, existen estrategias y consejos que pueden ayudarnos a encontrar productos de calidad a precios más bajos. De hecho, te podemos contar un secreto para luchar contra los precios y de este modo, comprar carne y pescado a mitad de precio en Mercadona. Toma nota, porque querrás aprovecharlo.

Compra carne y pescado a mitad de precio en Mercadona

Uno de los secretos mejor guardados para luchar contra los precios elevados de la carne y el pescado es hacer tus compras en Mercadona. Este supermercado español líder ha implementado una práctica muy beneficiosa para los consumidores: la oferta en su producto fresco.

¿Pero cómo funciona esta oferta especial? Mercadona ha implementado una estrategia de venta inteligente al reducir significativamente los precios de ciertos productos frescos, como la carne y el pescado, cuando están cerca de su fecha de caducidad. Esto significa que puedes encontrar estos alimentos en perfecto estado pero a mitad de precio en comparación con sus precios habituales.

Los sueles encontrar además con un etiquetado especial de modo que es fácil identificarlos. De hecho tienen una etiqueta amarilla en la que pone, «Bajada de precio. Fecha próxima de consumo».

En qué momento es mejor ir a por estas ofertas

Estos descuentos en el producto fresco de Mercadona se suelen hacer al final del día, cuando los productos no se han vendido y se van a echar a perder si no se consumen pronto. Por eso, el mejor momento para comprar estos productos es por la tarde-noche, especialmente los sábados, ya que Mercadona no abre los domingos ni los festivos.

De esta forma, puedes comprar productos frescos de buena calidad a precios muy bajos, siempre y cuando los consumas rápidamente o los congeles para alargar su vida útil.

Este truco es válido para todas las tiendas de Mercadona, pero puede variar según la disponibilidad y la demanda de los productos. Por eso, te recomendamos que visites tu Mercadona más cercano y compruebes por ti mismo las ofertas que hay en cada momento, poniendo especial atención en los momentos del día señalados.

Esta iniciativa no solo es beneficiosa para los consumidores, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una preocupación importante en la actualidad. Además, promueve una mayor conciencia sobre la importancia de comprar productos frescos y consumirlos antes de su fecha de vencimiento.