Si nunca has trabajado esta es la pensión que te va a dar la Seguridad Social

La Seguridad Social en España ofrece pensiones a personas mayores de 65 años, incluso a aquellos que nunca han cotizado debido a circunstancias personales, como dedicarse al cuidado de hijos o por otras razones personales. Para el año 2024, se ha anunciado un aumento del 3.8% en las prestaciones, reflejando el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce meses hasta diciembre de 2023.

Con cerca de 4,61 millones de hombres y 4,49 millones de mujeres pensionistas en España, el sistema de pensiones se enfrenta a debates sobre su sostenibilidad, especialmente considerando el número de pensionistas en comparación con el número de ocupados, que es de alrededor de 8,81 millones frente a 19,5 millones, respectivamente.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son beneficios económicos otorgados a ciudadanos en situación de «necesidad protegible», que carecen de recursos suficientes para subsistir según lo establecido por la ley, incluso si nunca han cotizado o no lo han hecho lo suficiente para recibir prestaciones contributivas. Este tipo de pensiones incluye la invalidez y la jubilación.

La gestión de estas pensiones no contributivas corresponde a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones Provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Requisitos

Las pensiones no contributivas disponibles son dos.

Por un lado, está la pensión no contributiva de jubilación, a la cual se puede acceder cumpliendo la edad mínima de jubilación, que en 2023 era de 65 años, y residiendo en España durante al menos 10 años, entre los 16 años y la edad de devengar la pensión. Se requiere que al menos 2 de esos años sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Por otro lado, se encuentra la pensión no contributiva de incapacidad. Esta pensión se puede solicitar teniendo entre 18 y 65 años, un grado de discapacidad igual o superior al 65%, y residiendo en España durante al menos 5 años, con 2 años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.

Los requisitos adicionales varían según el tipo de pensión. En el caso de la jubilación, se requiere tener 65 años de edad al momento de la solicitud y cumplir con los requisitos de residencia mencionados anteriormente. En cuanto a la pensión de incapacidad, se deben tener entre 18 y 65 años al momento de la solicitud, un grado de discapacidad del 65% o superior, y cumplir con los requisitos de residencia mencionados.

Es importante destacar que no se puede acceder simultáneamente a ambas prestaciones no contributivas. Es decir, no se pueden cobrar tanto la pensión no contributiva de jubilación como la de incapacidad al mismo tiempo. Solo se puede solicitar y recibir una de ellas.

Cuantía en 2024

Con el aumento del 6,9% anunciado para 2024, las pensiones no contributivas de jubilación experimentan un incremento significativo en comparación con el año anterior, según los datos proporcionados por el Imserso.

La pensión no contributiva de jubilación íntegra pasa de 484,61 euros mensuales en 2023 a 517,90 euros al mes en 2024. Esto representa un aumento del 6,9%, lo que se traduce en un total anual de 7.250,60 euros, frente a los 6.784,54 euros del año anterior.

En el caso de la pensión no contributiva de jubilación del 25%, el aumento también es notable. De 121,15 euros mensuales en 2023, la pensión alcanza los 129,48 euros al mes en 2024, manteniendo el mismo porcentaje de incremento del 6,9%.

Para aquellas familias con dos o tres beneficiarios en la misma unidad familiar, las pensiones no contributivas de jubilación también experimentan un aumento. Por ejemplo, la pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios aumenta de 411,92 euros mensuales en 2023 a 440,22 euros al mes en 2024, reflejando el mismo incremento del 6,9%.

De manera similar, las pensiones no contributivas de invalidez muestran un aumento consistente. La pensión no contributiva de invalidez íntegra pasa de 484,61 euros mensuales en 2023 a 517,90 euros al mes en 2024, manteniendo el mismo porcentaje de incremento del 6,9%.

Para aquellos con un grado de discapacidad del 25%, la pensión aumenta de 121,15 euros mensuales en 2023 a 129,48 euros al mes en 2024, siguiendo la misma tendencia de aumento.

Además, se nota un incremento significativo en la pensión no contributiva de invalidez con un incremento del 50%, destinada a aquellos con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y que necesitan asistencia para actividades básicas. Esta pensión pasa de 726,92 euros mensuales en 2023 a 776,85 euros al mes en 2024.

Solicitud

La gestión y el reconocimiento del derecho a percibir una Pensión no Contributiva (PNC) son responsabilidad de las Comunidades Autónomas que han recibido la transferencia de las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En Ceuta y Melilla, las ciudades autónomas, esta gestión se lleva a cabo directamente por el Imserso.

Para solicitar una PNC, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de los Servicios Sociales de las respectivas comunidades autónomas, del Imserso o a cualquier otra oficina de la Seguridad Social. En estos lugares, se proporcionará el formulario necesario para la solicitud, el cual también se puede enviar por correo.