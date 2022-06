Sanitas se niega a pagar una mastectomía pero la opinión pública explota y le obliga a rectificar

Sanitas se ha visto obligada a hacerse cargo del coste de una mastectomía (extirpación de un seno) que se negaba a pagar a una enferma de cáncer de mama cliente de la aseguradora, tras una ola de indignación social en apoyo de la afectada que le ha obligado a rectificar. Distintas fuentes confirman que no es la primera vez que ocurren casos como este con Sanitas, debido a los fuertes recortes en las prestaciones que ha acometido en los últimos años.

El equipo oncológico que trata a la paciente determinó que era necesario hacerle una mastectomía del pecho en el que no tiene el tumor por el riesgo de metástasis, dado su perfil genético. Después de tener fecha fijada para la operación y una vez realizadas las pruebas clínicas necesarias para ello, se encontró con la sorpresa de que Sanitas se negaba a cubrir la operación porque sus manuales internos la consideraban «innecesaria».

Lógicamente, la enferma trató de ponerse en contacto con la aseguradora para reclamar. Pero no consiguió pasar de administrativos que se negaban a pasarle con un miembro de su departamento de valoraciones médicas que le explicara las razones por las que su seguro no cubría la operación.

Ante esta negativa, y a pesar de que se encuentra debilitada por 12 ciclos de quimioterapia, se presentó en las oficinas de Sanitas en Madrid en el Campo de las Naciones. Allí le remitieron a las de la calle Serrano, adonde también se desplazó y donde le dieron como única alternativa que enviara un mail al departamento de reclamaciones. Desesperada, llegó a informarse para solicitar un préstamo bancario con el que sufragar el coste de la intervención, de unos 8.000 euros.

Como último recurso, decidió exponer su caso en redes y este se hizo viral levantando toda una ola de indignación. Ante esta avalancha, el community manager de Sanitas se vio obligado a saltar a la palestra y pedirle que expusiera su caso por mensaje directo, cosa que hizo.

Sanitas rectifica ante el acoso en las redes

Y esta exposición pública del trato recibido por la aseguradora sí tuvo efecto: Sanitas rectificó y aceptó cubrir el coste de la mastectomía. La historia tiene final feliz, puesto que la paciente ha sido intervenida con éxito y ya está recuperándose en su domicilio.

Varias fuentes afirman que no se trata de un caso aislado, sino que es habitual que Sanitas se niegue a cubrir mastectomías del seno no afectado por el tumor, pese a que los oncólogos las consideren necesarias. Y no sólo eso: también se desentiende de otras muchas pruebas y procedimientos que tienen un coste elevado.

De hecho, la propia protagonista de esta historia recibió el agradecimiento de su ginecóloga de Sanitas, por si consigue abrir camino y la aseguradora deja de tumbarles constantemente tratamientos y pruebas. Paradójicamente, esta paciente eligió ser tratada con su aseguradora privada en vez de por la sanidad pública debido al mejor trato recibido por los profesionales de la privada. Hasta que se topó con Sanitas.