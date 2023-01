La patronal de los fabricantes de automóviles (Anfac) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preparan una reunión oficial para afrontar la crisis en la que está sumida el sector. Un encuentro que no tiene lugar desde el pasado mes de mayo, nueve meses, a pesar de los malos datos de las matriculaciones de coches, que han cerrado el año un 35% por debajo de los niveles previos al impacto de la pandemia, el fracaso de los planes de ayuda para incentivar la compra de vehículos eléctricos y los problemas en el desarrollo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para impulsar la electrificación de la industria.

Así lo ha confirmado el presidente de Anfac, Wayne Griffiths, en la presentación de la Hoja de Ruta 2023-2025, en la que ha resaltado la buena relación del sector con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como con el Ministerio de Industria, cartera de Reyes Maroto, y las nuevas incorporaciones tras la salida de Raúl Blanco, como viceministro de Industria y responsable del PERTE del vehículo eléctrico.

No obstante, el que también es presidente de Seat y Cupra ha destacado que «el presiente del Gobierno no se reúne con el sector desde el pasado mes de mayo, aunque estamos trabajando para iniciar el año con un nuevo encuentro». El motivo de esta nueva reunión será la presentación de la hoja de ruta 2023-2025 directamente a Pedro Sánchez, aunque desde la asociación dan por perdido este año -año electoral- y aseguran que las medidas no se adoptarán hasta el siguiente.

Griffiths no ha elogiado la actuación de Sánchez, pero sí la del canciller alemán. «En Alemania, el canciller alemán, Olaf Scholz, convocó a la industria del sector automovilístico y esto debería ser un ejemplo, el hecho de que un Gobierno aprecie a la industria del automóvil», ha señalado el directivo alemán, que ha resaltado que agradecería «el máximo apoyo del Gobierno de España».

Urgen a Sánchez más ayudas

«España no puede perder 2023. No podemos dejar pasar el año sin tomar decisiones ambiciosas, y necesitamos que todos los actores del ecosistema de la movilidad trabajen juntos en la misma dirección: recuperar el mercado e impulsar la electrificación de la movilidad, pero contando con la industria, ha insistido Griffiths.

En cuanto a las medidas que ANFAC propone en esta Hoja de Ruta 2023-2025 son sencillas, prácticas, fáciles de implementar y que ya están funcionando en otros países, socios de la Unión Europea, comprometidos como España y como el sector de la automoción con cumplir los objetivos de descarbonización marcados por Bruselas. Pero también son cada vez más urgentes.

«Agradecemos la reducción en la amortización para las empresas que compren vehículos electrificados. Pero necesitamos mejoras en IVA, en impuesto de sociedades, en IRPF. Hay que actuar ya en 2023, y seguir hasta 2025», señaló el directivo alemán.