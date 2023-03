El PSOE excusa la marcha de Ferrovial en que el Ibex se le queda «pequeño» y no por la presión fiscal

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles, ante el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, que esta empresa no se marcha de la bolsa española, sino que dice que el Ibex se le ha quedado «pequeño», aunque defiende que seguirá pagando impuestos en España.

Así se ha pronunciado el dirigente socialista este miércoles sobre la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos y cotizar también en Estados Unidos. «Va a seguir pagando en España, no se va ni siquiera de la bolsa española. Lo que dice es que el Ibex se le ha quedado pequeño, porque el Ibex fluctúa fundamentalmente en base a lo que son las entidades financieras, cuatro grandes bancos en este país. Y yo quiero también estar en la bolsa de Holanda y en la bolsa americana, porque así me considerarán a mí mismo y lo que son las perspectivas de mi empresa, no las de otras, y seguirá pagando impuestos en España», ha proclamado Patxi López.

Asimismo, el portavoz socialista ha recordado que Ferrovial ya tenía el 90% del negocio fuera de España y el 85% de sus accionistas ya estaban fuera de España, aunque ha negado que la empresa se haya ido por los impuestos: «En España la presión fiscal es menor que en el resto de los países europeos a los que nos queremos parecer».