Presta atención: este es el dinero exacto que puedes llevar a un viaje

El dinero que puedes llevar a un viaje debe ser exacto, no puedes llevar encima más de una determinada cantidad. A la hora de salir de viaje pasamos tiempo para preparar la maleta, pero quizás no prestamos atención a los detalles de este desplazamiento. Tener lista también la cartera nos pueden ayudar a la hora de salir del país sin ningún problema. Hay una cantidad de dinero con la que podemos salir del país, dependiendo del destino al que queremos ir. Toma nota del dinero exacto que puedes llevar estas vacaciones.

El dinero exacto que puedes llevar a un viaje

No puedes salir de casa con una cantidad de dinero en efectivo. Aunque quieras asegurarte el viaje, con dinero en el bolsillo para que no haya ningún contratiempo. Vas a complicarte la vida o tener serios problemas si sales del país o lo intentas con más dinero del permitido. Hay unos límites que no se deben sobrepasar.

El dinero en efectivo es cada vez más perseguido. Las tarjetas son la forma de viajar, aunque para algunos nostálgicos o amantes del control en las compras, el efectivo no tiene rival. Quizás estemos preparando un viaje en el que darnos más de un capricho, realizar algunas compras o conseguir algo que llevamos tiempo siguiendo y se encuentra fuera de nuestro país. Ir al origen o a la fábrica de un producto nos puede costar mucho menos.

Hay un límite de 10.000 euros en efectivo si tienes pensado salir de la UE. Por lo que si viajas a cualquier aeropuerto puedes tener que dejar parte del efectivo o pagar unas tasas al considerarse que se ha sobrepasado la cifra que Hacienda determina que puede retirarse del país.

Si viajas por España el importe máximo es de 100.000 euros. Una cantidad de dinero que estará marcada por cierta justificación. Es decir, no es lo habitual llevar este dinero en el bolsillo, puede deberse a una compra importante que debe ser debidamente justificada. Todo dinero en metálico debe tener un origen y una procedencia, además de un destino.

Se controla mucho cualquier pago que debe ir siempre acompañado de una factura o cualquier cambio importante que va de la mano de un dinero que debe ir en una dirección en concreto. El dinero en efectivo no puede estropear tus vacaciones, evita llevar cantidades máximas encima para ahorrarte más de un dolor de cabeza.