Los accionistas de Mediapro, controlada en un 80% por el fondo chino Orient Hontai y dirigida por Jaume Roures y Tatxo Benet, accionistas minoritarios con un 10% del capital, no han aprobado las cuentas de 2020 en la Junta de Accionistas. Así lo ha comunicado al registrador mercantil Joye Media, matriz del conglomerado de productoras que forman el grupo, lo que apunta a que las diferencias de Roures y Benet con el socio chino no han finalizado pese al acuerdo de finales del año pasado.

En virtud de ese pacto, el socio chino inyectó 620 millones de euros en el capital de la compañía, por lo que elevó su participación del 53% al 80% de la productora. Esos fondos se destinarían a reducir deuda por debajo de los 400 millones de euros y aliviar la delicada situación financiera que atravesaba el grupo: Moody´s llegó a dejarla en bono basura.

Sin embargo, los problemas persisten, a tenor de la comunicación que ha realizado el grupo al registro mercantil. La productora ha admitido al registrador la «no aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020», que estaban pendientes de aprobarse en la Junta de Accionistas correspondiente. Se da la circunstancia de que 2020 fue el año que originó el agujero económico en la empresa y la posterior negociación que acabó con la inversión del fondo chino.

El grupo sí ha facilitado un comunicado con los resultados de 2020 -215 millones de pérdidas- y 2021 -resultado operativo de 168 millones-, pero esas cifras tienen que ser aprobadas en Junta de Accionistas y enviarse la memoria financiera preceptiva al registro. «La ley obliga porque las empresas tienen que poner a disposición de los proveedores o clientes que le interese para conocer la situación de la compañía», apuntan desde un despacho.

El registro ha publicado la comunicación de Mediapro al obligarle la ley. La norma obliga a cerrar la hoja registral de la productora si no ha presentado las cuentas en tiempo y forma, en este caso, antes del 31 de julio de 2021. La firma de Roures no sólo no lo ha hecho sino que un año después admite que todavía no están aprobadas.

Lo comunica al registro para evitar el cierre de la hoja registral de Mediapro, lo que prohibe a la empresa inscribir los actos y pierde vigencia y credibilidad ante terceros.

Lo que no va a poder evitar Mediapro es la posible sanción por no presentar las cuentas en tiempo y forma. Desde la reforma legal de marzo de 2021 los registradores están acelerando la vigilancia y las multas. El objetivo es reducir la lista de empresas zombies que existen -1,5 millones-. La multa del ICAC -auditores- va de 1.200 a 60.000 euros, aunque puede llegar al 2% de la facturación de una empresa en casos determinados -si no se ha aportado la última declaración tributaria-.

Circunstancial

Mediapro ya comunicó a principios de este año 2022 que no había aprobado las cuentas de 2020. Desde la firma se aseguró en ese momento que era una cuestión circunstancial fruto del proceso de refinanciación de la deuda que se estaba llevando a cabo tras el acuerdo con el socio chino finales de 2021, lo que impedía aprobar unas cuentas que reflejaran la realidad financiera de la empresa.

Ahora la situación se repite, pero seis meses después. El acuerdo con el socio chino -Roures y Benet negociaron con otros fondos antes de que Orient accediera a invertir 620 millones- lleva cerrado varios meses pero las cuentas de 2020 siguen sin estar aprobadas.