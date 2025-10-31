Pariente Tradición Familiar, el sello que engloba José Pariente, Bodegas Prieto Pariente y la recién adquirida bodega A Vilerma en Leiro (Ourense), acaba de presentar un ambicioso y sensato plan de inversión con el que la compañía, uno de los referentes en España por sus Verdejos, pretende dar un salto exponencial. Con una inversión de 9,5 millones de euros hasta 2030, la firma invertirá esta suma en cuatro ejes fundamentales.

Así, además de invertir en capital humano y digitalización, pariente Tradición Familiar mira más allá de las fronteras de Rueda para fortalecer su presencia en dos prometedoras Denominaciones de Origen: Ribeiro, a través de A Vilerma, bodega adquirida en 2024, y la consolidación de O’Chan para posicionarse de manera relevante en la DO Bierzo.

Por último, abordará la creación y puesta en marcha de Pariente Vivo, un proyecto pionero a nivel mundial de enoturismo con para elevar al máximo el enoturismo desde una perspectiva de sostenibilidad y biodiversidad.

En un desayuno financiero celebrado el pasado día 23 de octubre para la prensa, Ignacio Prieto Pariente, CEO de Pariente Tradición Familiar, y Héctor Contreras, CFO, expusieron su plan estratégico 2025-2030.

Ribeiro y Bierzo: gran potencial

Como explicaron Prieto y Contreras, Pariente invertirá en los próximos años para consolidar y reforzar su presencia en DO especialmente prometedoras, más allá de la de Rueda, espacio natural de su bodega matriz, José Pariente.

En este sentido, cabe recordar que, en 2024, la empresa adquirió A Vilerma, una histórica bodega fundada en 1977 por Arsenio Paz, uno de los popes del Ribeiro, que abanderó la recuperación de las variedades autóctonas de este vino especialmente prometedor.

Pariente Tradición Familiar, con un gran expertise en la producción de vinos blancos de alta calidad, aspira a convertir A Vilerma, el ribeiro homónimo que elaboran en esta histórica bodega de Leiro (Ourense), en una etiqueta robusta que les permita crecer tanto en volumen como en el aumento de su portfolio, gracias a la creación de nuevos vinos.

Además, gracias a la singularidad del enclave, en pleno corazón del valle del Alvia, trabajan en la creación de un proyecto enoturístico de alta gama.

Respecto a O’Chan, en la DO Bierzo, es otro de los ángulos que protagonizarán la inversión de la compañía a futuro. Este monovarietal de Godello, gestado en una parcela en ladera, resulta tan interesante para Pariente Tradición Familiar que planean conseguir nuevas plantaciones y la construcción de una bodega propia en la zona, además de aumentar la producción (la tercera añada llegará a las 70.000 unidades).

Pariente Vivo: un proyecto único

Pariente Vivo es una de las grandes apuestas de José Pariente para el próximo lustro. Se trata por un proyecto pionero a nivel mundial, que apuesta por elevar al máximo el enoturismo de la sostenibilidad y la biodiversidad, y que también incluye investigación sobre el suelo e integración paisajística.

Respecto a José Pariente, sello fundacional, en los próximos años continuarán centrándose en la consolidación de su interesante oferta de enoturismo, en la creación de nuevos canales de venta y en la producción de nuevos vinos prémium, lo que enlaza con su profunda vocación viticultora.

Un crecimiento por encima de la media

El cuarto pilar del plan estratégico del grupo es transversal y se traducirá en la inversión de capital humano y en la proyección de equipos, de manera que la digitalización de la bodega y la profesionalización permitan continuar creciendo a la compañía con rentabilidad y propósito. Así, de 2020 a 2024, la cifra de negocio ascendió de los 9,5 millones de euros hasta los 14,5 millones.

La exportación, según explicaron Prieto y Contreras, ha sido determinante para este crecimiento, ya que, del 5% del volumen de negocio que suponía en 2020, en 2024 pasó a significar un 20% del total de este. Como explicaron el CEO y el CFO de Pariente Tradición Familiar, este margen, por encima de la media del sector, es una muestra de su liderazgo en eficiencia y un resultado directo de su estrategia de alto valor por botella, de la disciplina en el control de costes y de la exitosa expansión hacia mercados internacionales de alto valor. Actualmente, los vinos de José Pariente y sus otras bodegas se degustan en 54 países.

El objetivo hasta 2030 es que la explotación alcanzar el 35% del volumen de negocio y llegar a 80 países, sobre todo nuevos mercados de Asia y lograr un aumento de volúmenes en Latinoamérica. Sobre el mercado interior, Ignacio Prieto Pariente y Héctor Contreras explicaron que la pérdida de poder adquisitivo está provocando un movimiento del consumo hacia los hogares, aunque que hay una interesante tendencia, al alza, en el consumo de los vinos blancos sobre los tintos.

De esta manera, esperan un volumen de negocio de 23,5 millones de euros en 2030. «Estamos demostrando que tradición, rentabilidad e innovación pueden convivir. Nuestro objetivo es seguir construyendo una bodega sólida, sostenible y con propósito, en un momento especialmente exigente para el sector del vino», afirmó Ignacio Prieto Pariente.

La nueva era del mundo del vino

En la elaboración de su estrategia, Pariente Tradición Familiar ha trabajado minuciosamente en el análisis del futuro del sector del vino. La venidera, como ya se empieza a notar en el actual modelo de consumo, será una época dominada por la moderación, de manera que el bebedor de vino, además de preferir la calidad por encima de la cantidad para primar su salud y su bienestar, irá desarrollando una mayor curiosidad por la experiencia, el propósito y el origen de las referencias que degusta.

En este sentido, la sostenibilidad también debe ser una perspectiva a tener muy en cuenta por las bodegas, que deberán tener en cuenta a la hora de desarrollar sus directrices.